В России с осени появится универсальный QR-код для оплаты товаров, работ и услуг

19 июня 2026, 03:17

РИА Новости: В РФ с сентября появится универсальный QR-код для оплаты товаров и услуг

Фото: iStock/Nattakorn Maneerat

С 1 сентября 2026 года в России появится один универсальный QR-код для оплаты товаров и услуг в магазинах, ресторанах и других точках продаж. Об этом рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев.