В России с осени появится универсальный QR-код для оплаты товаров, работ и услуг
С 1 сентября 2026 года в России появится один универсальный QR-код для оплаты товаров и услуг в магазинах, ресторанах и других точках продаж. Об этом рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев.
Новый стандарт заменит множество QR-кодов от разных банков, которые сегодня размещают на кассах. Покупателям больше не придётся искать именно «свой» стикер — достаточно будет отсканировать один универсальный, и на экране появятся все доступные способы списания, включая СБП, безналичную оплату с карты и цифровой рубль. При этом сохранятся все привычные бонусы, кешбэки и программы лояльности банков.
Основная задача нововведения — повысить конкуренцию в сфере платежей. Как отметил Свищев, предприниматели получат свободу в выборе провайдера, а банкам придётся привлекать новых клиентов в первую очередь уровнем своего сервиса.
Переход на универсальный код будет поэтапным: с сентября 2026 года к системе подключатся крупные банки и сети с выручкой свыше 120 млн рублей, с 2027 года — банки с универсальной лицензией и бизнес с выручкой от 30 млн, а с 2028 года — все остальные участники с оборотом более 20 млн рублей. Исключение сделано для мест без интернета и точек с годовой выручкой менее 5 миллионов рублей.
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