Учёные назвали продукты, которые надо употреблять для снижения риска рака желудка

19 июня 2026, 06:25

Профессор Пак Сон Су: Уменьшение потребления соли поможет снизить риск рака желудка

Фото: iStock/vaaseenaa

Снизить риск развития рака желудка помогают регулярное употребление овощей, фруктов, рыбы и морепродуктов, а также уменьшение количества соли в рационе. Об этом РИА Новости рассказал профессор отделения желудочно-кишечной хирургии университетской больницы Анам при Корейском университете Пак Сон Су.





Его слова опираются на масштабный анализ, выполненный в 2025 году. Учёные изучили 507 научных публикаций из международных баз данных и оценили влияние 139 факторов — от питания и образа жизни до инфекций и генетики. Оказалось, что свежие овощи и фрукты снижают вероятность заболевания на 20–40 %, а рыба и морепродукты — примерно на 10–30 %.



