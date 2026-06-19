Учёные назвали продукты, которые надо употреблять для снижения риска рака желудка
Профессор Пак Сон Су: Уменьшение потребления соли поможет снизить риск рака желудка
Снизить риск развития рака желудка помогают регулярное употребление овощей, фруктов, рыбы и морепродуктов, а также уменьшение количества соли в рационе. Об этом РИА Новости рассказал профессор отделения желудочно-кишечной хирургии университетской больницы Анам при Корейском университете Пак Сон Су.
Его слова опираются на масштабный анализ, выполненный в 2025 году. Учёные изучили 507 научных публикаций из международных баз данных и оценили влияние 139 факторов — от питания и образа жизни до инфекций и генетики. Оказалось, что свежие овощи и фрукты снижают вероятность заболевания на 20–40 %, а рыба и морепродукты — примерно на 10–30 %.
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Специалисты советуют включать в ежедневный рацион не менее 400 граммов овощей и фруктов, при этом фрукты лучше употреблять цельными. Соки — не подходящая замена. Важно также снизить потребление соли, убрать из меню переработанные и маринованные продукты, не пренебрегать активностью, бросить курить и пить алкоголь только в малых дозах.
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