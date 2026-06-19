Эксперт назвал самые стойкие запахи в салоне автомобиля
Специалист компании TopClean, эксперт в области автомобильного детейлинга Максим Хаширов рассказал, какие запахи труднее всего вывести из салона машины и почему не стоит пытаться скрыть их освежителями. Об этом пишет «Лента.ру».
По его словам, хуже всего удаляются табачный дым, следы разлитой еды и технических жидкостей, а еще животных. Хаширов объяснил, что ткань обивки, покрытие пола, поролон и некоторые виды пластика легко впитывают запахи и долго их удерживают. Поэтому важно как можно быстрее убрать источник. Для очистки используют сразу несколько способов. Сначала салон обрабатывают механически и химически. Для текстиля применяют пену, для кожи — специальные очистители с антибактериальным эффектом. После этого специалисты используют абсорбирующие составы на основе активированного угля, силикагеля или энзимов. Они поглощают или расщепляют молекулы запаха.
Хороший эффект, по словам эксперта, дает озонирование. Озон проникает в щели, обивку и воздуховоды, нейтрализует запахи и уничтожает бактерии и грибки. Если проблема идет из вентиляции, мастера меняют фильтр и очищают испаритель и каналы специальными средствами. В салоне могут использовать и «сухой туман», чтобы состав попал в труднодоступные места. Для органических загрязнений, в том числе рвотных масс и экскрементов, Хаширов посоветовал энзимные очистители. Он подчеркнул, что освежители и парфюмерия не решают проблему. Они лишь на время перебивают запах, а затем он возвращается снова.
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