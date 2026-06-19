Эксперт назвал самые стойкие запахи в салоне автомобиля

19 июня 2026, 07:48

Эксперт Хаширов: запахи в салоне машины не стоит маскировать освежителями

Фото: iStock/wmaster890

Специалист компании TopClean, эксперт в области автомобильного детейлинга Максим Хаширов рассказал, какие запахи труднее всего вывести из салона машины и почему не стоит пытаться скрыть их освежителями. Об этом пишет «Лента.ру».