Россиянам раскрыли, что необходимо сделать в дачном саду накануне зимы

Фото: iStock/Jozef Durok
Садовод Марина Рыкалина заявила, что перед зимним сезоном на дачном участке рекомендуется убрать весь органический мусор, опавшие листья и плоды.
Также нужно защитить штамбы деревьев от морозобоины, а также сделать укрытие слабозимостойких растений. В беседе с Pravda.Ru специалист отметила, что немаловажным будет разложить на участке приманки для мышей.
А до этого сообщалось, что сегодня, 15 ноября, в праздник святых мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста и иже с ними нельзя ломать ветви деревьев. Как пишет Общественная Служба Новостей, в этот день не рекомендуется и просить людей о помощи, есть много сладкого, пить алкоголь, а также давать деньги в долг.
Ранее кандидат сельскохозяйственных наук, автор книг по садоводству и огородничеству Октябрина Ганичкина в беседе с «Радио 1» сообщала, что в этом году из-за теплого и продолжительного лета урожай у многих вырос раньше обычного и сейчас уже находится в банках.
Читайте также:
«Убить паутинного клеща»: Садовод рассказала, что важно сделать с огородом перед зимой
«Обрезать и укоренить»: Садовод рассказала, как сохранить растения зимой
«Воткнуть и забыть»: Садовод рассказал, как правильно сажать саженцы осенью
А до этого сообщалось, что сегодня, 15 ноября, в праздник святых мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста и иже с ними нельзя ломать ветви деревьев. Как пишет Общественная Служба Новостей, в этот день не рекомендуется и просить людей о помощи, есть много сладкого, пить алкоголь, а также давать деньги в долг.
Ранее кандидат сельскохозяйственных наук, автор книг по садоводству и огородничеству Октябрина Ганичкина в беседе с «Радио 1» сообщала, что в этом году из-за теплого и продолжительного лета урожай у многих вырос раньше обычного и сейчас уже находится в банках.
Читайте также:
«Убить паутинного клеща»: Садовод рассказала, что важно сделать с огородом перед зимой
«Обрезать и укоренить»: Садовод рассказала, как сохранить растения зимой
«Воткнуть и забыть»: Садовод рассказал, как правильно сажать саженцы осенью
Мелисса Тимофеева