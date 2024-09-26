«Воткнуть и забыть»: Садовод рассказал, как правильно сажать саженцы осенью

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Осенняя зеленая лихорадка началась. Садоводы, уставшие от летнего зноя, по осенней прохладе вновь готовы сажать, сеять, копать. И в каком-то порыве дружно отправляются на рынок за саженцами груш, яблонь, персиков, слив…
Председатель общественной организации «Московский союз садоводов» Андрей Туманов в беседе с «Радио 1» сообщил, что сейчас саженцы можно высаживать в любое время, и привязки к конкретному сезону нет.
Он посоветовал покупать саженцы в питомниках, где садоводы все объяснят и расскажут.
Основная проблема, по мнению садовода, как раз в самой высадке, потому что многие люди несерьезно относятся к этому делу, а это сложный и длительный процесс, требующий знаний.
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«Раньше, когда продавали саженцы с исключительно открытой корневой системой, лучшими временами для посадки были осень и весна. А сейчас 90% саженцев продаются с закрытой корневой системой — в контейнерах, горшочках. Их можно высаживать в любое время», — сказал эксперт.
Он посоветовал покупать саженцы в питомниках, где садоводы все объяснят и расскажут.
«Есть частные питомники, есть при научных учреждениях. Примерно все они несут хоть какую-то ответственность за то, что производят. В интернете лучше не покупать: там много различных контор, которые предлагают все, что угодно, за минимальную цену. И, вроде бы, все так здорово, а потом вам присылают за 10 тысяч рублей какой-нибудь сухой прутик. И доказывайте, что это не саженец!» — поделился специалист.
Основная проблема, по мнению садовода, как раз в самой высадке, потому что многие люди несерьезно относятся к этому делу, а это сложный и длительный процесс, требующий знаний.
«Это не значит воткнуть в ямку и забыть. Нужно выкопать плодовую яму, ее наполнить компостной кучей. Лучше саженцы, если их покупать поздней осенью, прикопать под снег на зиму. Найти место, где накапливаемся много снега и не затапливается водой, выкопать ямку и уложить саженец. Если у саженца закрытая корневая система, то, не вынимая из горшочка, положить в ямку, засыпать, полить водой. И саженец будет храниться под снегом, это идеально его сохранит. А вы пока подготовьте яму, наполните удобрениями, перемешайте. А по весне поднимите свой прелестный саженец и посадите на постоянное место», — рассказал Туманов.
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Анастасия Бондарева