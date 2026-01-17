В России утвердили время ожидания скорой помощи
Правительство РФ: скорая помощь должна доезжать до пациента за 20 минут
Бригада скорой помощи должна добраться до больного за 20 минут с момента вызова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на постановление Правительства РФ.
Уточняется, что время ожидания не должно выходить за рамки установленных сроков. Они могут быть адаптированы с учётом транспортной инфраструктуры.
В документе говорится, что на корректировку времени ожидания могут повлиять плотность населения и климатические и географические условия конкретных регионов.
