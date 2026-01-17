Священник уточнил, что можно и нельзя делать с крещенской водой
Руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ священник Александр Волков рассказал в беседе с РИА Новости, как правильно обращаться с крещенской водой и каких действий стоит избегать.
Священник подчеркнул, что вода, освященная в Крещенский сочельник и на Крещение, не различается по своему духовному значению и силе. По его словам, такая вода обладает особой благодатью, но используется аналогично обычной святой воде.
Волков объяснил, что верующие употребляют крещенскую воду, чтобы укрепить не только физическое, но и духовное здоровье. Традиционно её принимают натощак с молитвой, однако в случае болезни или других жизненных обстоятельств допускается употребление в любое время. Также принято окроплять святой водой жильё и рабочие помещения, сопровождая этот обряд чтением молитв.
Вместе с тем священник указал на то, что некоторые действия не соответствуют церковным традициям. В частности, не допускается омовение святой водой больных мест или умывание ею — хотя это и не считается грехом, таких обрядов в церковной практике нет. При плохом самочувствии лучше выпить святую воду с молитвой, подчеркнул он.
Волков также предупредил о возможных рисках при употреблении воды из открытых водоёмов. Несмотря на освящение, её химический и биологический состав остаётся неизменным, что может негативно сказаться на здоровье. Поэтому он рекомендовал набираться святой воды в храмах, где используют водопроводную воду.
Священник отметил, что к крещенской воде следует относиться с благоговением, как к святыне. Обычно её запасают на весь год. Если вода остаётся, её можно продолжать пить или смешивать с новой порцией. В случае необходимости избавиться от неё рекомендуется аккуратно, например, поливая растения, но не выбрасывая в канализацию, на улицу или в общественные места.
Читайте также: