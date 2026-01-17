Священник уточнил, что можно и нельзя делать с крещенской водой

17 января 2026, 11:29

РИА Новости: священник Волков рассказал, что крещенскую воду можно пить

Фото: iStock/Koszubarev

Руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ священник Александр Волков рассказал в беседе с РИА Новости, как правильно обращаться с крещенской водой и каких действий стоит избегать.