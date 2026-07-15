Россиянам раскрыли два идеальных варианта завтрака
Гастроэнтеролог Сергей Вялов посоветовал включить в утренний рацион блюда, помогающие дольше не испытывать голод при снижении веса. Об этом он написал в своих соцсетях.
Одним из подходящих вариантов специалист назвал кашу из цельного овса. Для такого завтрака не подойдут хлопья, рассчитанные на быстрое заваривание. Натуральная овсянка насыщает на продолжительное время и помогает уменьшить число калорий, получаемых за день.
Ещё одним удачным выбором врач считает омлет с овощами и ломтиком цельнозернового хлеба. Яйца дают организму белок, а овощи и хлеб содержат клетчатку и медленные углеводы. Такое сочетание снижает желание перекусывать между основными приёмами пищи.
Нужно питаться правильно, чтобы поддерживать здоровье, энергию и хорошее самочувствие. Сбалансированный рацион должен включать белки, полезные жиры, сложные углеводы, витамины и минералы. Основой питания могут быть овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, бобовые, рыба, нежирное мясо, яйца и кисломолочные продукты.
Важно соблюдать питьевой режим, контролировать размер порций и выбирать полезные способы приготовления: варку, тушение, запекание или готовку на пару. Правильное питание не требует строгих запретов — сладости и фастфуд допустимы иногда, если они не становятся основой ежедневного рациона.
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