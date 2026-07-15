Россиянам раскрыли два идеальных варианта завтрака

15 июля 2026, 08:56

Гастроэнтеролог Вялов назвал овсянку полезным завтраком для контроля аппетита

Фото: iStock/Sabina Galja

Гастроэнтеролог Сергей Вялов посоветовал включить в утренний рацион блюда, помогающие дольше не испытывать голод при снижении веса. Об этом он написал в своих соцсетях.