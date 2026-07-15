В Госдуме предложили отменить привязку карты для бесплатных подписок

15 июля 2026, 08:48

Фото: iStock/alexialex

Зампредседателя Госдумы Борис Чернышов предложил запретить онлайн-сервисам требовать данные банковской карты при оформлении бесплатного пробного периода. С инициативой он обратился в Минцифры. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.