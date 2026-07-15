В Госдуме предложили отменить привязку карты для бесплатных подписок
Зампредседателя Госдумы Борис Чернышов предложил запретить онлайн-сервисам требовать данные банковской карты при оформлении бесплатного пробного периода. С инициативой он обратился в Минцифры. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По мнению депутата, сервисы могут подтверждать личность пользователя через номер телефона или аккаунт на «Госуслугах». Платную подписку клиент сможет подключить отдельно, когда сам примет такое решение.
Сейчас многие платформы предлагают бесплатный доступ к фильмам, курсам и другому контенту после привязки карты. Пользователь может не отключить подписку до завершения пробного срока, после чего сервис начнёт списывать оплату автоматически.
Такие расходы нередко остаются незамеченными среди остальных операций по счёту. В результате человек продолжает платить за платформу, которой уже не пользуется.
Для реализации идеи потребуется определить единые правила идентификации пользователей и механизм подключения платных услуг. В частности, сервисам придётся заранее и в понятной форме уведомлять клиента о стоимости подписки, сроках пробного периода и способе её отмены. Также обсуждается возможность усилить контроль за автоматическими продлениями, чтобы пользователь подтверждал переход на платный тариф отдельным действием.
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