Россиянам раскрыли интересный метод вернуться в рабочий ритм после отпуска

Заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, академик и действительный член РАО Евгений Ямбург заявил, что намеченные Министерством просвещения изменения в системе ЕГЭ и ОГЭ помогут не только не растерять талант молодёжи, но и не перегружать детей.