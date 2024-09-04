Россиянам раскрыли интересный метод вернуться в рабочий ритм после отпуска

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Бизнес-консультант Надежда Баушева заявила, что для того, чтобы более комфортно войти в рабочий ритм после отпуска, не следует нагружать последние выходные дни бытовыми делами.
«Не стоит перегружать последние дни отпуска бытовыми задачами, а распределить их равномерно на предстоящую неделю. Лучше посвятить время любимым занятиям: прогулкам, встречам с друзьями, чтению книг или просмотру фильмов. Здесь как никогда важны баланс и гармония между личной жизнью и карьерными достижениями», — отметила в беседе с Газета.ру Баушева.
Специалист также рекомендовала возвращаться из путешествий за несколько дней до начала рабочих будний для того, чтобы успеть отдохнуть после дороги.
Другое дело – дети. Так, психолог Дарья Дугенцова заявила, что школьников после летних каникул стоит заранее подготавливать к началу учебного года для того, чтобы ребёнок комфортно влился в школьные будни.
«Два самых главных компонента — это режим и еда. У взрослых, в принципе, то же самое. Незадолго до рабочих и учебных дней включаться по чуть-чуть», — добавила в беседе с Общественной Службой Новостей Дугенцова.
Ранее психолог Ирина Таранова заявляла, что налаживать режим сна школьнику в канун начала учебного года для более лёгкой адаптации необходимо начинать хотя бы за 10 дней до 1 сентября.
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