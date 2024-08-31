Россиянам раскрыли, как школьнику наладить режим сна

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Детский психолог Ирина Таранова заявила, что налаживать режим сна школьнику в канун начала учебного года для более лёгкой адаптации необходимо начинать хотя бы за 10 дней до 1 сентября.
«Что нужно делать – раньше ложиться спать, приблизительно в то же время, когда ребёнок ложится спать в учебное время, и раньше просыпаться в те часы, когда пора вставать в школу. Ограничивать гаджеты. Дополнительный стресс – это переход с вседозволенного использования гаджетов на умеренное школьное, чтобы оставалось время на учёбу и на домашку. Делать всё это нужно хотя бы за десять дней или за неделю», — прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Таранова.
А врач-диетолог, эндокринолог Екатерина Макарова напомнила о питании школьника, способствующем поддержанию здоровья и помощи в адаптации к учебным нагрузкам. По её словам, оптимальными рационом считаются три основных приёма пищи и два перекуса.
«Суточная калорийность рациона в зависимости от возраста должна составлять от 2 400 до 3 000 килокалорий в день. А если ребёнок занимается спортом, то на 300-500 килокалорий больше. Но эту калорийность могут покрыть три шоколадки, что совершенно неправильно с точки зрения здорового питания, а могут блюда с правильным соотношением белков, жиров и углеводов», – отметила в беседе с «Петербургским дневником» Макарова.
Ранее психолог Наталья Наумова заявила, что мотивировать ребёнка к хорошей учёбе могут личные успехи его родителей.
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