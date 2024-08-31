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Педиатр Малыгина раскрыла, как поддержать здоровье ребёнка осенью

Педиатр Малыгина рекомендовала обратить внимание на витамин D
31 августа 2024, 17:56
Фото: iStock/Martinan

Фото: iStock/Martinan

Педиатр Евгения Малыгина заявила, что поддержать здоровье и иммунитет ребёнка перед осенне-зимним периодом можно с помощью мер профилактики.
Так, она отметила важность соблюдения всех мер гигиены. Кроме этого, врач рекомендовала обратить внимание на витамин D, поскольку осенью и зимой недостаёт именно его.

«Также немаловажно избегать в этот период чрезмерных нагрузок, переутомлений. А свежий воздух, прогулки и любимые активности не дадут иммунитету «просесть» и заболеть», — отметила в беседе с Газета.ру врач.



Малыгина добавила, что осенью и зимой высока опасность гриппа, спасти от которого поможет прививка.

Ранее детский психолог Ирина Таранова заявила, что налаживать режим сна школьнику в канун начала учебного года для более лёгкой адаптации необходимо начинать хотя бы за 10 дней до 1 сентября.

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#зима
Врач Зинчева назвала основной ранний признак деменции
31 августа 2024, 18:06

Фото: iStock/Naeblys

Врач-невролог Ольга Зинчева заявила, что основным ранним признаком деменции является снижение кратковременной памяти.
«Первым симптомом является снижение кратковременной памяти. Пациенты начинают забывать имена хорошо знакомых людей или знаменитостей, не помнят последние события, привычные маршруты и действия, задают одни и те же вопросы несколько раз родственникам», — пояснила в беседе с Газета.ру Зинчева.

Следующим признаком заболевания является неопрятность, путанность мыслей, забычивость. Человеку начинает быть всё сложнее излагать свои мысли, а иногда могут возникнуть галлюцинации.

Специалист подчеркнула, что поставить диагноз может лишь врач с помощью осмотра и тестов.

Ранее исследователи из Оксфордского университета обнаружили, что определенные участки мозга наиболее уязвимы к алкоголю, диабету и загрязнению воздуха, связанному с дорожным движением, что чаще всего провоцирует развитие деменции.

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Россиянам напомнили об исключительной пользе квашеных овощей
Врач Утюмова: Квашеные овощи полезны для кишечника
31 августа 2024, 15:36

Фото: iStock/Natalia POGODINA

Врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова заявила о пользе квашеных овощей и солений.
В частности, по её словам, квашеные овощи способствуют здоровью кишечника.

«В растительных продуктах сохраняется большое количество клетчатки, что улучшает перистальтику органов пищеварения. Во время закваски сахар в овощах под воздействием бактерий превращается в молочную кислоту, поэтому квашеные продукты полезны для тех, кому важно контролировать уровень глюкозы в крови. Там содержится большое количество полезных для кишечника бактерий», — пояснила в беседе с RT Утюмова.

При этом она предостерегла от злоупотребления такими продуктами пациентов с гипертонией или другими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, почек.

Также россиянам раскрыли довольно неожиданные полезные свойства квашенных овощей и солений. Так, специалисты утверждают, что квашеная капуста, например, особенно полезна для пожилых из-за наличия в ней витаминов и клетчатки. Как пишет Общественная Служба Новостей, соленья могут помочь избавиться от тревоги и депрессии, а также улучшить психическое здоровье.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина заявляла, что сливы обладают такими компонентами, которые способствуют замедлению старения.

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#специалисты
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Детский омбудсмен Львова-Белова познакомилась с работой клинического центра имени Рошаля
Детский омбудсмен Львова-Белова познакомилась с работой центра имени Рошаля
30 августа 2024, 20:41

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова побывала в новом детском клиническом центре им. Л.М. Рошаля в подмосковном Красногорске. Вместе с первым зампредом правительства Подмосковья Людмилой Болатаевой она познакомилась с возможностями и мощностью медицинского флагмана, который недавно открывал президент Владимир Путин. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсоцразвития.
«Важно, что родители могут быть рядом с ребёнком и поддерживать его в непростой период. Для меня главным является то, что здесь могут проходить лечение и обследоваться дети со всей страны. Мы регулярно получаем обращения, с начала года их было уже около 700. Большая часть связана с просьбами провести либо телемедицинские консультации, либо определить ребёнка в федеральную клинику к ведущим специалистам. Благодаря открытию такого медицинского центра мы сможешь закрывать потребности там, где это необходимо», – сказала Львова-Белова.
Уполномоченный пообщалась с маленькими пациентами и их родителями. Среди них оказалась приёмная семья, воспитывающая маленького Назария, с которым детский омбудсмен познакомилась, помогая Дому ребёнка в ДНР эвакуировать малышей в Подмосковье. У мальчик серьёзные проблемы со здоровьем. Когда он попал в приёмную семью в свои два года, он не мог говорить и самостоятельно ходить. Теперь Назарий читает стихи и уверенно ходит по лестнице.
«Новый медицинский центр позволит нам помочь детям с разными проблемами, а современное оборудование станет прекрасным подспорьем для этого. В новом медучреждении будут работать более 500 специалистов, которые станут оказывать помощь по всем направлениям детской медицины. А это порядка 28 профилей», –рассказала Болатаева.
В клинике ежегодно будут получать бесплатную высококвалифицированную помощь около 15 тыс. детей. Ещё 150 тыс. смогут проходить обследования и получать консультации. В клинике начнут работу единственное в Московской области детское отделение челюстно-лицевой хирургии и первый в регионе центр внутрисосудистой детской хирургии.

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В Кашире запустили онлайн-проект доставки лекарств в ФАПы и амбулатории
30 августа 2024, 19:42

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Кашире происходят важные перемены в системе здравоохранения. Об этом глава городского округа Михаил Шувалов доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи. Шувалов возглавил муниципалитет в июле прошлого года.
В прошлом году в городском округе обновили стационар и выполнили ремонт фасада Богатищевской амбулатории.

Продолжается работа по привлечению медицинских кадров. В прошлом году в муниципалитет пришёл работать 31 специалист, в 2024-м – уже 44. К жителям сельских территорий стали регулярно выезжать узкие специалисты – уролог, врач ультразвуковой диагностики, офтальмолог, стоматолог и кардиолог.
«Основной запрос от них – обеспечение медикаментами. Совместно с Минздравом региона и Мособлмедсервисом мы запустили онлайн-проект доставки лекарств в наши ФАПы и амбулатории. Любой человек может их заказать, и медикаменты привезут именно в их населённый пункт», – рассказал Шувалов.
Он пояснил, что аптека не может прийти в каждую деревню, а онлайн-доставка решает вопрос с необходимыми лекарствами.

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#михаил шувалов
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#поликлиника
#фап
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Врач Ерофеева назвала неожиданное пагубное влияние курения беременных на малышей
Врач Ерофеева: Курение беременной может повлиять на успеваемость ребёнка
30 августа 2024, 19:06

Фото: iStock/nd3000

Акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ и старший преподаватель медицинского факультета университета Синергия Любовь Ерофеева заявила, что курящие беременные рискуют не только здоровьем своим и будущего ребёнка, но и успеваемостью малыша в дальнейшей жизни.
«Если беременная женщина курит, у ребёнка при рождении уже бывает сформирована готовность к патологическим реакциям лёгочной системы, ЦНС. Малыш вероятнее всего будет хуже развиваться физически, ментально. Курение матери негативно влияет на успеваемость и психофон малыша», — приводит Pravda.Ru со ссылкой на NewsInfo.Ru слова Ерофеевой.

А академик РАН и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко высказался о важности появившейся вакцины от рака лёгких.

«Многие виды онкологии запускаются вирусами. Поэтому вакцина от рака легких — продолжение этой замечательной тенденции, много сегодня лечебных вакцин, процесс идет, и это очень хорошие новости», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Онищенко.

Ранее главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин рассказал, что курение вейпов приводит к жировой пневмонии, это происходит из-за накопления в лёгких масляных компонентов электронных сигарет.

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#курение
#вакцины
#женщина
#болезни
#здоровье
#беременность
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Капремонт поликлиники Королёвской больницы закончат в следующем году
30 августа 2024, 18:26

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Капитальный ремонт поликлиники №1 Королёвской больницы будет завершён в 2025 году.
Об этом глава городского округа Игорь Трифонов рассказал губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи. На ней обсудили приоритетные задачи, стоящие перед муниципалитетом.
«Мы в своё время совместно реализовали заметную программу по капремонту стационара. И сегодня, я надеюсь, он соответствует всем современным стандартам и по форме, и по содержанию. Но запрос на новую поликлинику звучал очень и очень заметно. Поэтому мы в начале этого года начали сложное строительство, потому что есть большие трудности с переносом коммуникаций. Но поликлинику мы должны построить. Я прошу вас информировать меня и сопровождать этот процесс», – подчеркнул Воробьёв.
В наукограде также реализуется крупный проект по строительству поликлиники на 1 тыс. посещений в смену на ул. Циолковского. Открытие лечебного учреждения планируется в 2027 году.

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#глава
#губернатор
#королёв
#наукоград
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Кардиолог Серебрянский заявил о страшной опасности смартфонов
Кардиолог Серебрянский: Близкое расположение смартфона может вызвать опухоли
30 августа 2024, 18:00

Фото: iStock/RollingCamera

Кардиолог Юрий Серебрянский заявил, что, если постоянно держать смартфон близко к телу, то это может негативно сказаться на здоровье.
В частности, под негативным воздействием может оказаться сердечно-сосудистая система.

«Если разместить его в кармане рубашки близко к сердцу, это может вызвать аритмию, спазм сосудов сердца. К тому же если у человека есть предрасположенность к ишемической болезни сердца, то смартфон может спровоцировать новые приступы», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Серебрянский.

Кроме этого, смартфон может спровоцировать появление опухолей.

До этого врач-офтальмолог Лидия Садулаева рассказала, ка кобустроить рабочее место ребёнка так, чтобы у него не ухудшалось зрение во время занятий.

«Рекомендуемое расстояние с книгой составляет 30-40 см. Нужны перерывы после каждых 20-30 минут чтения. Во время перерыва рекомендуется отвлечься на вид из окна — сконцентрироваться на ближнем предмете, а после на самом дальнем. Концентрация на каждом предмете составляет 30 секунд, повторять упражнение рекомендуется шесть раз подряд», — рекомендовала в беседе с «Известиями» Садулаева.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что сливы обладают такими компонентами, которые способствуют замедлению старения.

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#болезни
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Названо неожиданное свойство сливы
Диетолог Соломатина: Сливы могут замедлять старение
30 августа 2024, 14:56

Фото: iStock/Alena Bogdanova

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что сливы обладают такими компонентами, которые способствуют замедлению старения.
«Разные воспаления приводят к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклерозу, инсульту, инфаркту, онкологии, диабету. Слива этот «пожар» отчасти гасит, поэтому считается антиэйдж-продуктом», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Соломатина.

Она добавила, что сливы способствуют улучшению работы кишечника, стабилизации давления и укреплению сердечно-сосудистой системы.

А депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин напомнил об основных правилах сбора грибов.

«Первое и самое главное правило — не собирать грибы, в которых вы не уверены на 100%. Многие съедобные грибы имеют ядовитые двойники, поэтому крайне важно хорошо изучить справочники или проконсультироваться с опытными грибниками. Также не стоит собирать грибы вблизи дорог и промышленных зон, так как они могут накапливать токсины», — пояснил в беседе с RT Чаплин.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина заявляла, что употреблять жареные орехи не рекомендуется, поскольку в них содержаться опасные вещества.

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Участники акции «Проверь своё здоровье в парке» теперь могут вакцинироваться от гриппа
Участники акции «Проверь своё здоровье в парке» могут вакцинироваться от гриппа
30 августа 2024, 14:21

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Жители Подмосковья смогут в ближайшие выходные, 31 августа и 1 сентября, проверить здоровье в 30 парках региона. Как сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области, акция пройдёт в 29 городских округах.
«Бригады врачей вновь будут работать в парках региона. Теперь жители смогут не только проверить своё здоровье, но и сделать прививку от гриппа. Не забывайте, что грипп опасен своими осложнениями, а своевременная вакцинация позволяет их избежать», – сказал министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк.
В министерстве напомнили, что желающим пройти профилактический осмотр нужно иметь при себе паспорт и полис ОМС. По результатам диагностики пациента могут направить в поликлинику на углублённое обследование.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Акция «Проверь своё здоровье в парке» стартовала в Подмосковье в первые выходные июня. По данным ведомства, она охватила уже почти 9 тыс. человек.

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