Педиатр Малыгина раскрыла, как поддержать здоровье ребёнка осенью

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Педиатр Евгения Малыгина заявила, что поддержать здоровье и иммунитет ребёнка перед осенне-зимним периодом можно с помощью мер профилактики.
Так, она отметила важность соблюдения всех мер гигиены. Кроме этого, врач рекомендовала обратить внимание на витамин D, поскольку осенью и зимой недостаёт именно его.
Малыгина добавила, что осенью и зимой высока опасность гриппа, спасти от которого поможет прививка.
Ранее детский психолог Ирина Таранова заявила, что налаживать режим сна школьнику в канун начала учебного года для более лёгкой адаптации необходимо начинать хотя бы за 10 дней до 1 сентября.
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«Также немаловажно избегать в этот период чрезмерных нагрузок, переутомлений. А свежий воздух, прогулки и любимые активности не дадут иммунитету «просесть» и заболеть», — отметила в беседе с Газета.ру врач.
Малыгина добавила, что осенью и зимой высока опасность гриппа, спасти от которого поможет прививка.
Ранее детский психолог Ирина Таранова заявила, что налаживать режим сна школьнику в канун начала учебного года для более лёгкой адаптации необходимо начинать хотя бы за 10 дней до 1 сентября.
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Мелисса Тимофеева