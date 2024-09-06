В России утвердили правила хранения и использования медицинских аптечек

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МВД России утвердило требования по хранению и использованию аптечки в автомобиле. Соответствующий проект приказа представлен на портале проектов нормативных правовых актов.
Отмечается, что аптечка должна располагаться в таком месте, где будет осуществлён беспрепятственный и быстрый доступ к ней. При этом она не должна мешать управлению транспортом.
Также водители должны обеспечивать регулярный контроль за комплектацией аптечек и их пополнением, а также за сроками годности медикаментов. В документе указано, что по истечении срока годности лекарства должны быть утилизированы.
Кроме того, не допускается использование медицинских изделий в случае нарушения их стерильности, а также повторно использовать их при загрязнении кровью и другими биологическими жидкостями.
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Также водители должны обеспечивать регулярный контроль за комплектацией аптечек и их пополнением, а также за сроками годности медикаментов. В документе указано, что по истечении срока годности лекарства должны быть утилизированы.
Кроме того, не допускается использование медицинских изделий в случае нарушения их стерильности, а также повторно использовать их при загрязнении кровью и другими биологическими жидкостями.
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Анастасия Чинкова