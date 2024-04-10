Россиянам раскрыли, как делятся кредиты при разводе

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Преподаватель кафедры юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия» Антон Палюлин объяснил, что при разводе кредиты не делятся между собой поровну автоматически, как имущество.
«Кредит, где в качестве заёмщика фигурировала только одна сторона без привлечения второго супруга, как созаёмщика или поручителя, целиком остаётся на совести должника и выплачивается им самостоятельно», — заявил в беседе с RuNews24.ru Палюлин.
Исключением из этого правила могут быть только те кредиты, которые брались на семейные, совместные цели. В таком случае второго супруга могут привлечь к выплатам после доказательств в суде.
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Мелисса Тимофеева