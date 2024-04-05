«Не совсем рекламные расходы»: Юрист объяснил, как будут работать штрафы за спам-звонки

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3 апреля Совет федерации одобрил поправки, которые вводят штрафы за спам-звонки и ужесточают ответственность за рекламу кредитов с нарушением законодательства.
Реклама кредитов с помощью спам-звонков будет наказываться штрафом для физлиц от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 100 тысяч рублей, для юридических — от 300 тысяч до одного миллиона рублей.
За рекламу кредитов со стороны кредитных организаций и МФО с нарушением законодательства штрафы будут увеличены. Если кредиторы не указывают полную стоимость кредита, их сотрудникам будет назначен штраф в размере от 40 до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц — штраф от 600 тысяч до 1,6 миллиона рублей.
Немного подробнее о новых штрафах в эфире «Радио 1» рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьёв.
Соловьёв напомнил, что спам – это электронное сообщение, которое предназначено неопределённому кругу лиц, которое доставлено абоненту без его предварительного согласия. Однако, зачастую люди просто не обращают внимание, когда собственноручно подписывают согласие на рассылку им рекламы. В этом случае наложить на организацию штраф не получится.
При этом, по словам Соловьёва, организация, на которую пожаловался пользователь, будет иметь возможность доказать, что звонок не являлся спам-рекламой. Будут ли работать лазейки, при помощи которых компании будут стараться уйти от ответственности за спам — станет ясно уже совсем скоро.
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За рекламу кредитов со стороны кредитных организаций и МФО с нарушением законодательства штрафы будут увеличены. Если кредиторы не указывают полную стоимость кредита, их сотрудникам будет назначен штраф в размере от 40 до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц — штраф от 600 тысяч до 1,6 миллиона рублей.
«Раз тебя поймают, два, три, а потом ты поймёшь, что это не совсем рекламные расходы. Билбордов лучше в центре Москвы поставить и на них свою рекламу продвигать», — объяснил эксперт.
Соловьёв напомнил, что спам – это электронное сообщение, которое предназначено неопределённому кругу лиц, которое доставлено абоненту без его предварительного согласия. Однако, зачастую люди просто не обращают внимание, когда собственноручно подписывают согласие на рассылку им рекламы. В этом случае наложить на организацию штраф не получится.
«Давайте не будем забывать, что нередко согласие на эту рассылку становится условием для предоставления одномоментной скидки. Человек, ведясь на эту скидку, с этим соглашается. Если человек принципиален и хочет бороться с этими спамерами, то нужно очень внимательно относиться к тем согласиям, которые вы даёте на распространение той или иной рекламы», — предупредил юрист.
При этом, по словам Соловьёва, организация, на которую пожаловался пользователь, будет иметь возможность доказать, что звонок не являлся спам-рекламой. Будут ли работать лазейки, при помощи которых компании будут стараться уйти от ответственности за спам — станет ясно уже совсем скоро.
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Евгения Парфентьева