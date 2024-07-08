Подмосковный педиатр Одинаева рассказала, что делать при солнечных ожогах

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Самыми распространёнными термическими ожогами летом являются солнечные, сообщила главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева. Она рассказала, что нужно знать о солнечных ожогах и как защитить кожу летом.
Солнечный ожог – повреждение кожи, вызванное чрезмерным воздействием ультрафиолетовых лучей. Кожа у детей более тонкая и чувствительная, чем у взрослых, поэтому они более подвержены солнечным ожогам.
Степень ожога может варьироваться от лёгкого покраснения до серьёзных повреждений с волдырями и сильной болью.
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Степень ожога может варьироваться от лёгкого покраснения до серьёзных повреждений с волдырями и сильной болью.
«Если вы заметили у ребёнка солнечный ожог, необходимо немедленно переместить его в тень или прохладное место, приложить к поражённому участку прохладные компрессы и охлаждать кожу 10 минут несколько раз в течение первого дня. При сильной боли можно дать обезболивающее. При повышении температуры дайте жаропонижающее», – посоветовала Одинаева.По словам врача, ребёнку обязательно нужно пить много воды. Это поможет избежать обезвоживания.
«После утихания острой боли нанесите на повреждённые участки кожи увлажняющий крем, гель или лосьон, чтобы уменьшить воспаление и боль. Избегайте средств, содержащих спирт и гормоны. Наденьте на ребёнка свободную, лёгкую одежду, чтобы не раздражать обожженную кожу. Избегайте пребывания на солнце», – посоветовала педиатр.Если кожа ребёнка сильно обгорела, он стал капризным и вялым, необходимо немедленно обратиться к врачу. Одинаева добавила, что посещать пляж лучше всего до полудня или вечером, после часов.
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Лора Луганская