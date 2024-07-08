Видновский врач Сухорукова назвала допустимые порции малины для детей и взрослых

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Взрослый человек может употреблять без вреда для здоровья до 400 граммов малины в сутки. Детям рекомендуется не более 200 граммов ягоды в день, сообщила врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.
«С малиной лучше не перебарщивать, а соблюдать меру. Взрослым можно есть до 400 граммов ягоды в сутки, детям - по 160-200 граммов. Эти нормы действительны, если у человека нет аллергии или других медицинских противопоказаний», – сказала Сухорукова РИА Новости.Врач напомнила, что в число полезных свойств малины входят улучшение работы мозга, снижение сахара в крови, поддержание здоровья сердца, улучшение работы органов пищеварения, почек, печени и жёлчного пузыря, уменьшение риска развития артрита. Помимо этого, малину используют как потогонное средство при простуде.
Однако при ряде заболеваний ягоду лучше исключить из рациона. Нельзя есть малину людям с гастритами, язвой и колитом. Не рекомендуется малина и при подагре. Если есть камни в почках, о малине тоже придётся забыть, добавила Сухорукова.
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