Врач Кондратенко напомнила о мерах борьбы с аллергией на домашних животных

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Профессор доктор медицинских наук, врач — аллерголог-иммунолог Российской детской клинической больницы Минздрава России Ирина Кондратенко заявила, что для борьбы с аллергией на животных используются антигистаминные средства и ингаляторы.
Кроме того, аллергикам рекомендуется для облегчения симптомов чаще проводить влажную уборку дома и использовать очистители воздуха.
До этого стало известно, что в выходные 6-7 июля в парках Подмосковья свое здоровье проверили 570 человек.
Ранее главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева сообщила о том, что самыми распространёнными термическими ожогами летом являются солнечные.
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«Полностью избавиться от аллергии животных нельзя, препаратов сейчас не существует. Методы направлены на облегчение симптомов, для чего используются антигистаминные средства, энтеросорбенты, ингаляторы для носа и бронхов и глазные капли. Следует использовать очистители воздуха и чаще проводить влажную уборку, уделяя внимание чистке ковров и текстиля», — пояснила в беседе с RT Кондратенко.
До этого стало известно, что в выходные 6-7 июля в парках Подмосковья свое здоровье проверили 570 человек.
«С начала лета в парках Московской области по выходным работают выездные бригады врачей. Любой житель региона может проверить своё здоровье, получить консультацию врача, сдать анализы. Всего за прошедшие выходные такую диагностику прошли 570 человек, а с начала лета уже более 4,4 тыс.» – приводит АГН «Москва» слова министра здравоохранения региона Алексея Сапанюка.
Ранее главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева сообщила о том, что самыми распространёнными термическими ожогами летом являются солнечные.
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Мелисса Тимофеева