Россиянам раскрыли, как легко накопить более 60 млн рублей

24 октября 2026, 22:28

Доцент Щербаченко: регулярные взносы на вклад важнее разового рывка

Фото: Istock/Дмитрий Коростылев

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко объяснил, как ежемесячная капитализация процентов увеличит сумму вклада.





В беседе с NEWS.ru специалист сообщил, что регулярные взносы на вклад с капитализацией позволяют накопить свыше 60 миллионов рублей.

«При доходности 10% годовых и ежемесячной капитализации процентов взносы по 10 тысяч рублей в месяц за 40 лет превратятся примерно в 63,2 миллиона рублей, хотя общая сумма взносов составит только 4,8 миллиона рублей. Главный вывод, который необходимо сделать: регулярность и горизонт важнее разового рывка», — отметил Щербаченко.