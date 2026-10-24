Россиян предупредили о серьёзной уловке мошенников на дорогах

24 октября 2026, 21:49

Юрист Свечников: мошенники бросаются под авто, чтобы вымогать деньги с водителей

Фото: Istock/mokee81

Старший преподаватель РЭУ им. Г. В. Плеханова Владимир Свечников заявил, что мошенники намеренно бросаются под движущиеся автомобили, чтобы вымогать деньги у водителей.





В беседе с NEWS.ru специалист отметил: если автомобилист отказывается платить, злоумышленники запугивают его заявлением в полицию.

«Мошенник выбирает машину, которая медленно едет во дворе или у перехода, и в момент сближения сам бросается на кузов или подставляет ногу под колесо, после чего изображает удар. Дальше он заявляет о наезде, показывает заранее нанесённую ссадину и просит решить вопрос за наличные, а при отказе грозит написать заявление. Расчёт строится на испуге перед уголовной статьёй, хотя по статье 264 Уголовного кодекса ответственность наступает только при тяжком вреде здоровью, и ссадина под неё не подпадает», — рассказал юрист.