Россиянам раскрыли, как мартовские праздники влияют на зарплату
Длинные мартовские выходные, приуроченные к празднованию 8 Марта, могут уменьшить аванс у россиян. Об этом сообщил агентству «Прайм» директор по персоналу КРОС Сергей Муравьев.
Он подчеркнул, что по законодательству сроки выплаты зарплаты строго регламентированы. Аванс должен быть перечислен не позднее 30-го (31-го) числа текущего месяца, а зарплата — не позднее 15-го числа следующего месяца, уточнил он. Если эти даты выпадают на выходные или праздничные дни, выплаты производятся в предыдущий рабочий день.
По его словам, размер аванса может быть немного меньше стандартного, так как в первой половине месяца меньше рабочих дней (9 вместо 10–11). Например, если зарплата составляет 100 тысяч рублей, то аванс будет равен 42857 рублям, пояснил эксперт.
Общая сумма выплаты при стандартной 40-часовой рабочей неделе на пятидневной рабочей неделе останется прежней. При сменном графике работы труд в праздничные дни оплачивается в двойном размере или предоставляется отгул, подытожил Муравьев.
