Россиянам раскрыли, как мартовские праздники влияют на зарплату

06 марта 2026, 08:26

Муравьев: аванс из-за мартовских праздников может быть меньше

Фото: iStock/Oleg Elkov

Длинные мартовские выходные, приуроченные к празднованию 8 Марта, могут уменьшить аванс у россиян. Об этом сообщил агентству «Прайм» директор по персоналу КРОС Сергей Муравьев.