Достижения.рф

Ученые ВолгГМУ разработали капли от насморка, которые не вызывают привыкания

Фото: iStock/puhhha

Ученые Волгоградского государственного медицинского университета разработали капли от насморка, которые не вызывают привыкания и аллергий. Об этом пишет РИА Новости.



Доктор фармацевтических наук Виктор Сиротенко сообщил, что лекарства превосходят зарубежные аналоги. В основе новых препаратов лежит местный минерал — бишофит. Он обладает противовоспалительным и противомикробным действием, а также помогает восстановлению тканей. Эти средства подходят даже для аллергиков, так как они хорошо переносятся.

Клиническая апробация уже началась, а заявки на патент поданы. После его получения планируется запуск производства. Крупные фармацевтические компании проявляют интерес к разработанным препаратам.

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0