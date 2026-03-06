Ученые ВолгГМУ разработали капли от насморка, которые не вызывают привыкания
Ученые Волгоградского государственного медицинского университета разработали капли от насморка, которые не вызывают привыкания и аллергий. Об этом пишет РИА Новости.
Доктор фармацевтических наук Виктор Сиротенко сообщил, что лекарства превосходят зарубежные аналоги. В основе новых препаратов лежит местный минерал — бишофит. Он обладает противовоспалительным и противомикробным действием, а также помогает восстановлению тканей. Эти средства подходят даже для аллергиков, так как они хорошо переносятся.
Клиническая апробация уже началась, а заявки на патент поданы. После его получения планируется запуск производства. Крупные фармацевтические компании проявляют интерес к разработанным препаратам.
