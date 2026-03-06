Создатель «Властелина колец» получит «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля

06 марта 2026, 06:53

Режиссер Питер Джексон получит «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля

Питер Джексон (Фото: Instagram* / @sir_peterjackson)

На 79‑м Каннском международном кинофестивале новозеландский режиссер Питер Джексон будет награжден почетной «Золотой пальмовой ветвью» за выдающийся вклад в мировое киноискусство. Об этом 5 марта сообщили организаторы мероприятия.