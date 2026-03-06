Создатель «Властелина колец» получит «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля
На 79‑м Каннском международном кинофестивале новозеландский режиссер Питер Джексон будет награжден почетной «Золотой пальмовой ветвью» за выдающийся вклад в мировое киноискусство. Об этом 5 марта сообщили организаторы мероприятия.
Награда присуждается в знак признания творческого пути режиссера. В официальном заявлении подчеркивается, что он сумел объединить масштаб голливудских блокбастеров с авторским художественным видением и новаторским подходом к технологиям.
Мировую известность Питеру Джексону принесла экранизация трилогии Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец» (2001–2003). За эту работу он удостоился трех премий «Оскар» в номинациях «Лучший режиссер», «Лучший продюсер» и «Лучший сценарист». Всего в фильмографии кинодела более десяти полнометражных картин.
Церемония вручения специальной награды пройдет в рамках фестиваля. Мероприятие состоится в период с 13 по 24 мая.
