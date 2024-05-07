Россиянам раскрыли, как обезопасить дом от лесного пожара

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Эксперт по безопасности и выживанию Эдуард Халилов рассказал, что для того, чтобы обезопасить себя и свой дом от лесных пожаров, надо оценить все риски и по возможности сделать зону безопасности вокруг строения, чтобы деревья находились дальше от дома.
«Надо понимать, есть ли в принципе угроза прихода лесного пожара в их деревнях и загородных посёлках. Есть районы, где пожары происходят каждый год, и их жителям следует заранее к ним готовиться. Так, если есть возможность совместно с местной администрацией делают так, чтобы деревья не находились близко к дому, делают специальную зону безопасности», — пояснил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
По его словам, такая мера спасёт ваш дом от перекинувшегося с деревьев огня.
Кроме этого, Халилов посоветовал всегда иметь запасы воды для того, чтобы можно было оперативно тушить возгорания.
А эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова поделилась, как спасти рассаду на участке от заморозков.
«Тепличные томаты, перцы, баклажаны надо укрыть двойным слоем лутрасила плотностью 60 г – так их можно спасти благодаря двойной защите. Если растения не в парнике, тогда на дуги также кладем лутрасил, но сверху накрываем еще пленкой, которую обычно используют для укрытия огурцов», — прокомментировала в беседе с «Москвой 24» Воронова.
Ранее флорист Валентина Сафронова заявила, что для более долгого сохранения букета сирени куст необходимо срезать не днём, а ранним утром либо поздним вечером.
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