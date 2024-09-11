Россиянам раскрыли, какие культуры идеально сажать в сентябре на даче

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Депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявил, что сентябрь идеально подходит для того, чтобы сажать на дачном участке редис и морковь, а также чеснок с петрушкой.
«Сентябрь — идеальное время для высадки моркови. Она зимует в земле и даёт на следующий год ранний урожай. Сажать лучше в хорошо обработанную и удобренную почву. Чеснок прекрасно чувствует себя при осенней посадке. Его высаживают в конце сентября или начале октября. Чеснок, посаженный под зиму, обычно дает богатый урожай. Петрушку можно сажать в сентябре для получения зелени на следующий год. Редис очень быстро созревает», — пояснил в беседе с NEWS.ru Чаплин.
Ранее сообщалось, что жительница Волоколамского округа Московской области Елена Шурахова вырастила на своём огороде рядом с подмосковной деревней Литвиново огромную тыкву весом 400 килограммов.
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