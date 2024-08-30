Названо неожиданное свойство сливы

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Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что сливы обладают такими компонентами, которые способствуют замедлению старения.
«Разные воспаления приводят к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклерозу, инсульту, инфаркту, онкологии, диабету. Слива этот «пожар» отчасти гасит, поэтому считается антиэйдж-продуктом», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Соломатина.
Она добавила, что сливы способствуют улучшению работы кишечника, стабилизации давления и укреплению сердечно-сосудистой системы.
А депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин напомнил об основных правилах сбора грибов.
«Первое и самое главное правило — не собирать грибы, в которых вы не уверены на 100%. Многие съедобные грибы имеют ядовитые двойники, поэтому крайне важно хорошо изучить справочники или проконсультироваться с опытными грибниками. Также не стоит собирать грибы вблизи дорог и промышленных зон, так как они могут накапливать токсины», — пояснил в беседе с RT Чаплин.
Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина заявляла, что употреблять жареные орехи не рекомендуется, поскольку в них содержаться опасные вещества.
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