В России планируют начать сокращать государственных служащих

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С 1 июля 2025 года в России начнется сокращение штата государственных органов на 10%. Об этом информирует «Коммерсантъ».
Отмечается, что это решение затронет территориальные подразделения, в которых в настоящее время работают около 400 000 человек.
Согласно планам правительства, уволенные сотрудники будут заменены повышением зарплат для оставшихся на своих местах работников. Ожидается, что данные меры помогут повысить эффективность госслужбы и улучшить условия оплаты труда для тех, кто продолжит работать в государственных органах.
В правительстве также отметили, что фактическое количество сокращений может превысить заявленные 10%. Это связано с растущим уровнем цифровизации в отдельных регионах, что, в свою очередь, снижает потребность в традиционных услугах персонала.
Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому наставничество будет закреплено в Трудовом кодексе как дополнительная работа. За неё будет положена соответствующая доплата.
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Согласно планам правительства, уволенные сотрудники будут заменены повышением зарплат для оставшихся на своих местах работников. Ожидается, что данные меры помогут повысить эффективность госслужбы и улучшить условия оплаты труда для тех, кто продолжит работать в государственных органах.
В правительстве также отметили, что фактическое количество сокращений может превысить заявленные 10%. Это связано с растущим уровнем цифровизации в отдельных регионах, что, в свою очередь, снижает потребность в традиционных услугах персонала.
Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому наставничество будет закреплено в Трудовом кодексе как дополнительная работа. За неё будет положена соответствующая доплата.
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Дарья Осипова