Россиянам раскрыли, как продлить работу ноутбука

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IT-специалист Николай Скаржинский заявил, что работу ноутбука продлит регулярная замена термопрокладки, поскольку именно перегрев ухудшает скорость и качество техники.
«Причиной перегрева устройства служит недостаточно мощная система охлаждения, так как современные высокопроизводительные процессоры и видеочипы требуют очень сильного охлаждения. Другая причина: особенности его эксплуатации. При использовании ноутбука стоит менять термопрокладки не реже чем раз в три года, так как со временем они теряют свои свойства», — пояснил в беседе с NEWS.ru Скаржинский.
Ранее эксперт «МегаФона» Александр Голубчиков заявлял, что причинами, по которым смартфон становится уязвимым для злоумышленников, являются экономия мобильного трафика и привычка не отключать свой Wi-Fi при выходе из дома.
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