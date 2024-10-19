Киберэксперт Голубчиков причины уязвимости смартфона для взломщиков

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Эксперт «МегаФона» Александр Голубчиков заявил, что причинами, по которым смартфон становится уязвимым для злоумышленников, являются экономия мобильного трафика и привычка не отключать свой Wi-Fi при выходе из дома.
Он пояснил, что злоумышленники могут перехватывать данные пользователей через общедоступный Wi-Fi.
Также, по его словам, угрозу представляют и поддельные сети Wi-Fi, созданные киберпреступниками.
А эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин также рекомендовал стараться как можно меньше подключаться к общественному Wi-Fi и рассказал, как обезопасить домашний.
Ранее преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов заявлял, что кибермошенники используют социальную инженерию как основной инструмент, играя на страхе человека.
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«Киберпреступники могут считывать, изменять или красть конфиденциальную информацию, такую как пароли и номера карт. Поскольку любой может подключиться к общедоступной сети Wi-Fi, невозможно точно определить, кто может просматривать или перехватывать ваши данные в интернете», — прояснил в беседе с «Известиями» Голубчиков.
Также, по его словам, угрозу представляют и поддельные сети Wi-Fi, созданные киберпреступниками.
А эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин также рекомендовал стараться как можно меньше подключаться к общественному Wi-Fi и рассказал, как обезопасить домашний.
«Нужно стараться не подключаться к общественным Wi-Fi, которые не защищены авторизацией. При первом подключении к домашнему Wi-Fi у вас на компьютере появляется сообщение: «Разрешить ли другим устройствам в сети видеть ваше устройство?» Если открыт доступ к медиа и каким-то файлам, то человек, который взломал сеть, может увидеть устройство и что-то либо скопировать, либо закинуть вирус. Поэтому свою сеть и файлы внутри неё лучше запаролить», — прокомментировал в беседе с RT Курочкин.
Ранее преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов заявлял, что кибермошенники используют социальную инженерию как основной инструмент, играя на страхе человека.
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Мелисса Тимофеева