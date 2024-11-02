Россиянам раскрыли, как самостоятельно проверить состояние подержанного авто

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Директор по закупкам департамента продаж автомобилей с пробегом группы компаний «Рольф» Игорь Головань заявил, что оценить состояние подержанного автомобиля можно на дороге.
«Необходимо убедиться, что подвеска находится в хорошем состоянии. Мы рекомендуем найти искусственную неровность на дороге и проехать по ней. Нужно послушать, присутствует ли посторонний стук при преодолении препятствия», — отметил в беседе с Газета.ру Головань.
Он добавил, что оценить машину можно, подняв её на подъёмнике.
А в Кузбассе в предстоящие выходные пройдут масштабные мероприятия на дорогах региона по выявлению нетрезвых водителей.
«Госавтоинспекция усиливает контроль за безопасностью на дорогах, выставив дополнительные экипажи для пресечения нарушений, связанных с управлением транспортом в состоянии опьянения», — приводит «Сiбдепо» сообщение УГИБДД по региону.Ранее сообщалось, что в России за год вырос спрос на новый китайский коммерческий транспорт.
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Мелисса Тимофеева