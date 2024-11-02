В России вырос спрос на китайские коммерческие авто

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В России за год вырос спрос на новый китайский коммерческий транспорт.
Отмечается, что это показатель увеличился на 142%. Также за этот период времени китайские бренды прибавили на рынке 4%. Как передают «Известия» со ссылкой на «Авто.ру», число предложений выросло на 106% по сравнению с осенью прошлого года.
А в Кемерове сотрудники полиции провели беседы с водителями общественного транспорта о том, как избежать ДТП осенью и зимой.
Ранее стало известно о том, что в октябре 2024 года продажи новых легковых автомобилей в России увеличились на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 168,5 тысяч машин.
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А в Кемерове сотрудники полиции провели беседы с водителями общественного транспорта о том, как избежать ДТП осенью и зимой.
«Инспекторы рекомендовали водителям максимально снижать скорость вблизи пешеходных переходов, увеличивать боковой интервал и дистанцию по отношению к другим транспортным средствам, а также воздерживаться от резких перестроений и маневров», — приводит «Сiбдепо» сообщение отделения пропаганды БДД кемеровской ГАИ.
Ранее стало известно о том, что в октябре 2024 года продажи новых легковых автомобилей в России увеличились на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 168,5 тысяч машин.
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Мелисса Тимофеева