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В России вырос спрос на китайские коммерческие авто

Фото: iStock/5m3photos

Фото: iStock/5m3photos

В России за год вырос спрос на новый китайский коммерческий транспорт.
Отмечается, что это показатель увеличился на 142%. Также за этот период времени китайские бренды прибавили на рынке 4%. Как передают «Известия» со ссылкой на «Авто.ру», число предложений выросло на 106% по сравнению с осенью прошлого года.

А в Кемерове сотрудники полиции провели беседы с водителями общественного транспорта о том, как избежать ДТП осенью и зимой.



«Инспекторы рекомендовали водителям максимально снижать скорость вблизи пешеходных переходов, увеличивать боковой интервал и дистанцию по отношению к другим транспортным средствам, а также воздерживаться от резких перестроений и маневров», — приводит «Сiбдепо» сообщение отделения пропаганды БДД кемеровской ГАИ.

Ранее стало известно о том, что в октябре 2024 года продажи новых легковых автомобилей в России увеличились на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 168,5 тысяч машин.

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Стоматолог озвучил 5 правил, которые нужно соблюсти перед началом лечения зубов
Стоматолог Крылов: перед походом к стоматологу надо собрать все анализы за год
02 ноября 2024, 17:36

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

«Дентофобия» — это боязнь стоматологического лечения. Пациенты, страдающие дентофобией, часто обращаются к стоматологу только в крайних случаях при острой зубной боли или воспалении. Сегодня боязнь перед стоматологом различной степени испытывает не менее одной трети населения мира, то есть практически каждый третий.
Стоматолог, ортодонт Константин Крылов в беседе с «Радио 1» объяснил, что есть два понятия стоматологического лечения: симптоматическое — направленное конкретно на зуб и лечение кариозного процесса как такого.
«Задача стоматолога, чтобы у человека кариес после одного лечения больше не появлялся. Чтобы дальше была только профилактика», — сообщил эксперт.

Он назвал выделил несколько пунктов, которые обязательно нужно сделать перед визитом к стоматологу.

  1. Собрать все анализы за последний год: кариес – симптом того, что происходит в внутри нашего организма.
  2. Вспомнить, у каких врачей вы наблюдаетесь, и какой есть диагноз и лечение.
  3. Вспомнить, есть ли аллергические реакции: некоторые препараты могут потенциально вызывать аллергию.
  4. Исключить алкоголь за 2-3 дня до приема: он повышает давление и нарушает свертываемость крови.
  5. Для детей нужны выписки от ЛОР-врачей: дыхание напрямую связано с челюстно-лицевой областью и прикусом.

Далее, как сказал Крылов, стоматолог должен оценить здоровье пациента и разработать индивидуальную схему профилактики.

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#опасность
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В Россию впервые в истории прибыло 90 тонн сливочного масла из ОАЭ
02 ноября 2024, 17:13

Фото: iStock/YelenaYemchuk

В Россию впервые в истории прибыло 90 тонн сливочного масла из Объединённых Арабских Эмиратов. Об этом пишет Mash.
По данным издания, поставки начались ещё 18 октября. Первая партия оказалась на территории страны 2 ноября. Везли масло на кораблях через Иран и Каспийское море. Предполагается, что уже в ближайшее время сливочное масло из ОАЭ окажется на полках российских магазинов.

Кроме того, в Россию едет пробная партия масла из Турции. Продукцию доставили по Черному морю, и уже в ближайшее время турецкое масло появится в магазинах.

Также поставки планируются из Ирана, Индии, Киргизии и Азербайджана.

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Журналист Такер Карлсон рассказал о пережитом им нападении демона
02 ноября 2024, 15:56

Такер Карлсон (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Журналист Такер Карлсон, бывший ведущий популярных программ на CNN и Fox News, сделал шокирующее признание. Он рассказал о нападении демона полтора года назад, который его «физически покалечил».
О своём неприятном опыте общения с нечистой силой он поведал в интервью для документального фильма «Christianities?» («Христианство?»), отрывки из которого приводит издание The Guardian. Ведущий спросил журналиста, считает ли он что присутствие зла заставляет людей задуматься о добре.

«Со мной как раз такое и произошло. Я испытал это на себе», — ответил Карлсон.

Он рассказал, что неизвестная сущность напала на него, когда он спал в своей постели вместе с женой и четырьмя собаками. Он вдруг проснулся от безотчётного чувства страха, после чего почувствовал, что не может нормально дышать, и вышел из дома на улицу. Странным показалось то, что жена и собаки, которые обычно спят очень чутко, не проснулись.

По возвращении в дом журналист увидел на своём теле странные следы. Позже в ванной комнате при свете он разглядел на плече и под мышками длинные кровоточащие царапины, похожие на следы когтей. Сам он не мог себя так поцарапать, так как спит на боку и коротко стрижёт ногти.

Он обратился за разъяснениями к своей верующей помощнице. Она рассказала, что известны случаи, когда во сне на людей нападают демоны.

«Этот случай стал для меня преобразующим опытом», — сказал Такер Карлсон.

Он также добавил, что с тех пор читает Библию. Журналист подчеркнул, что никого не заставляет верить в правдивость этой истории, но настаивает, что она действительно с ним произошла, в доказательство чего на его теле до сих пор остались шрамы от царапин когтей демона.

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Риэлтор раскрыл, снизят ли застройщики цены на жилье в условиях ключевой ставки
Риэлтор Банников: застройщики не могут понизить цены на жилье без одобрения банка
02 ноября 2024, 15:49

Фото: iStock/simpson33

Большинство россиян ждут, что жильё подешевеет. Но застройщики держат цены и рассчитывают, что спрос активизируется.
Вице-президент Российской Гильдии Риэлторов Андрей Банников в беседе с «Радио 1» объяснил, что в нынешней ситуации с повышением ключевой ставки застройщики предпринимают усилия: предоставляют программы рассрочек в 3-4 года и возможность купить новостройку и подождать, когда процентная ставка уменьшится.
«Музыку заказывает банк, который финансирует стройку. У застройщиков нет финансовой подушки, по которой они могли бы без должного финансирования строить и снижать цены. На начале проекта застройщик предоставляет банку-кредитору определенный план реализации», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что застройщик не может понизить цены без согласования с кредитором.

«Деньги в данном случае находятся в крупнейшем банке. Решение о серьезном понижении не может приниматься одним застройщиком. Но они сейчас принимают меры. Мы все живем надеждой, что через 2-3 года ситуация со стоимостью денег изменится», — заключил риэлтор.

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Скончался чемпион СССР по хоккею с мячом Виктор Ломанов
02 ноября 2024, 15:39

Фото: iStock/ Dekdoyjaidee

Мастер спорта и заслуженный тренер РСФСР и СССР Виктор Ломанов скончался, ему был 71 год, информирует Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) на своём официальном сайте.
Виктор Ломанов умер в пятницу 1 ноября. Обстоятельства смерти пока не уточняются.

«Федерация хоккея с мячом России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Виктора Ивановича», — делится организация.
Прощание с заслуженным тренером будет проходить 4 ноября на Шинном кладбище в Красноярске.

В составе красноярского «Енисея» в качестве игрока Виктор Ломанов стал победителем Кубка европейских чемпионов, он также является двухкратным чемпионом СССР. В 1981 году он травмировал спину и прекратил выступать в составе сборной — чемпион продолжил спортивную карьеру в качестве тренера. На этой должности он четыре раза помог «Енисею» стать чемпионом СССР, выиграл Кубок европейских чемпионов и один раз заполучил Кубок мира.


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Россиянам раскрыли, как лучше защитить смартфон от взлома и слежки
Киберэксперт Бедеров рекомендовал использовать свободное ПО
02 ноября 2024, 15:38

Фото: iStock/Jakub Zerdzicki

Директор департамента расследований T.Hunter, эксперт рынка НТИ SafeNet (Сейфнет) Игорь Бедеров заявил, что одним из методов защитить свой смартфон от взлома и слежки является использование свободного ПО.
«Свободное альтернативное ПО не только не делится с IT-корпорациями вашими данными, как видно из результатов анализа трафика, но и может работать без доступа к интернету. Кроме того, использование свободного ПО позволяет встраивать в средства связи дополнительное шифрование», — пояснил в беседе с RT Бедеров.

Также он предложил использовать российские файлообменники и аутентификаторы и менеджеры паролей со сложными комбинациями символов.

А педагог дополнительного образования Компьютерной академии ТОП Алиса Дубровская предупредила о рисках при покупки уже бывшего в употреблении жёсткого диска для компьютера.

«Все дефекты производителя уже бы вскрылись за время эксплуатации, но некоторые всплывают и через 1-2 года. Так, могут ставить не очень надежные отдельные комплектующие». При полном стирании жёсткого диска и дефрагментации его всё-таки можно «прочитать» с помощью определённых программ, а это грозит вашей безопасности. Даже на чистом компьютерном носителе может оказаться вирус», – порекомендовала в беседе с RuNews24.ru Дубровская.

Ранее эксперт «МегаФона» Александр Голубчиков заявлял, что причинами, по которым смартфон становится уязвимым для злоумышленников, являются экономия мобильного трафика и привычка не отключать свой Wi-Fi при выходе из дома.

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В Балашихе снесли многоквартирный аварийный дом
02 ноября 2024, 15:30

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

В микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха ликвидировали аварийное здание расселённого жилого дома. Оно располагалось на улице Кооперативной, сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры.
«Это был двухэтажный кирпичный жилой дом 1958 года площадью 875 кв. м. В связи с износом конструкций его признали аварийным и расселили 27 жилых помещений. Здание долгое мнение находилось в заброшенном состоянии и частично разрушилось. Прилегающая территория была замусорена. В итоге строение включили в перечень объектов для ликвидации и демонтировали», – рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Сейчас участок полностью освобождён от аварийной постройки, строительный мусор вывезен. Что будет находиться на освободившейся территории, администрация Балашихи пока не определила.

По данным ведомства, всего на территории городского округа выявили 366 объектов незавершённого строительства. Уже снесено, достроено и приведено в соответствие 210 объектов, то есть 57% от общего количества.

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#подмосковье
#московская область
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У подхватившего неизвестный вирус в Турции ребёнка появились сильные высыпания во рту
У подхватившего вирус в Белеке ребёнка появились сильные высыпания во рту
02 ноября 2024, 15:15

Фото: iStock/Ridofranz

Сильные высыпания на руках, ногах и во рту появились у российского ребёнка, подхватившего вирус в отеле турецкого Белека. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что симптомы заболевания схожи в теми, что возникают при заражении вирусом Коксаки. Это одна из разновидностей энтеровирусов, при которой свойственна лихорадка, тошнота, диарея и красная сыпь на коже. Однако врачи предварительно поставили диагноз «Острая инфекция верхних дыхательных путей».

Первые симптомы заболевания появились у ребёнка несколько дней назад. Родители сразу же отправились в местную больницу, где в этот же день также госпитализировали ещё несколько несовершеннолетних и взрослых с аналогичными симптомами.

Также сообщается, что инфекция начала отступать спустя четыре дня приёма жаропонижающих и антибиотиков.

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В Подмосковье обнаружили тайное детское кладбище
02 ноября 2024, 15:06

Фото: iStock/ Vladimir Dyavhkov

В посёлке Уваровка в Подмосковье обнаружили тайное детское кладбище, сообщают «АиФ».
Москвич Вадим Кузнецов бродил на даче в поисках хорошего интернет-сигнала и наткнулся на кладбище. Он увидел странные могилы, сфотографировал их и выложил находку в социальные сети.

Детей хоронили в этом месте с 70-х годов и по сей день. Большая часть уже давно заброшена — на них стёрлись надписи, а фотографии начали выцветать.

На участках погребены воспитанники местного интерната для детей с особенностями в развитии. Местные жители поделились, что ставить кресты на могилы начали относительно недавно.

«Я ни разу не был на той части кладбища, где похоронены дети из интерната. Служу здесь уже 12 лет, часто бываю в интернате, но меня почему-то никогда не приглашали на отпевание и похороны воспитанников», — сообщает единственный местный батюшка Ярослав.

Директор интерната Алексей Захарочкин подтвердил информацию, что раньше детей хоронили без крестов. Сейчас воспитанников не отпевают согласно православным обычаям, поскольку среди усопших много детей разных вероисповеданий и национальности.

«Много отказников. Бывает, что Боженька забирает кого-то из них. Сейчас на порядок реже, чем в 90-е, ведь уровень медицины значительно вырос», — делится Захарочкин.

Государственный закон регулирует погребение инвалидов, которые умерли в социальных учреждениях. Ритуальные службы организовывают весь процесс. Директор интерната отмечает, что выполняется не всё положенное.

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