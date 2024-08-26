Без паники: психолог Лыков рассказал, как подготовить ребёнка к детсаду

Приближается начало учебного года, большие перемены в жизни ждут не только школьников, но и малышей, которые впервые отправятся в детский сад. О том, как подготовить ребёнка к новому опыту и снизить у него уровень стресса, рассказал психолог Учебного центра НИКИ детства Евгений Лыков, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.