Без паники: психолог Лыков рассказал, как подготовить ребёнка к детсаду

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Приближается начало учебного года, большие перемены в жизни ждут не только школьников, но и малышей, которые впервые отправятся в детский сад. О том, как подготовить ребёнка к новому опыту и снизить у него уровень стресса, рассказал психолог Учебного центра НИКИ детства Евгений Лыков, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.
Главное в успешной подготовке ребёнка к детскому саду — позитивный настрой самих родителей.
Он подчеркнул, что в разговорах о детском саде должен быть только позитив.
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«Первый совет родителям — перестаньте бояться сами. Если вы воспринимаете детский сад как радостный этап взросления вашего ребёнка, он будет считать так же, потому что дети понимают наши эмоции», — сказал психолог.
Он подчеркнул, что в разговорах о детском саде должен быть только позитив.
«Можно сказать, что вы даже завидуете ребёнку, потому что теперь он будет целыми днями играть с друзьями и гулять на детской площадке. Полезным будет поделиться своими хорошими воспоминаниями. Рассказать, что в саду вы узнали много полезного и интересного: научились рисовать, танцевать, петь, лепить», — отметил Лыков.Кроме того, сейчас во многих детсадах есть бассейн, а на праздники туда приглашают артистов — всё это тоже желательно рассказать ребёнку, чтобы сделать детсад более привлекательным для него.
«Стоит также предложить ребенку освоить какой-нибудь полезный навык: «Давай я научу тебя завязывать шнурки, а ты научишь других детей в саду». Такая перспектива может стать своеобразным стимулом», — отметил эксперт.Евгений Лыков добавил, что по мнению многих психологов оптимальный возраст для отправки ребёнка в детсад — с трёх лет, так как кризисы 2-3 лет уже прошли, малыш меньше нуждается в маме и способен понять, что его не бросили, а вечером заберут домой.
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Лев Каштанов