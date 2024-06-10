Аэропорт Казани временно закрыт

Фото: istockphoto/simonmayer
Международный аэропорт Казани временно не принимает и не выпускает самолёты. Ограничения введены 10 июня с 08:02 утра.
Об этом сообщает Росавиация. Уточняется, что ограничения введены в целях обеспечения безопасности пассажиров и полётов гражданских воздушных судов. Об этом в своём телеграм-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артём Кореняко.
Уточняется также, что экипажи самолётов, авиадиспетчеры и представители наземных служб аэропорта предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности пассажиров и полётов. О времени снятия ограничений на приём и вылет воздушных судов в аэропорту Казани не сообщается.
Читайте также:
В Нижнекамске звучит воздушная тревога, аэропорт закрыл воздушное пространство
Аэропорт Волгограда закрывали для вылета и приема самолетов
В аэропорту Казани в целях безопасности введены временные ограничения
Александр Бойцов