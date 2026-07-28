Россиянам раскрыли, как загадать желание, чтобы оно стало реальностью

28 июля 2026, 10:04

Фото: Istock/m-imagephotography

Нумеролог, таролог и астролог Борис Зак объяснил, как правильно загадывать желания, чтобы они исполнялись.





В беседе с «Абзацем» эксперт пояснил, что формулировка должна быть максимально конкретной, реалистичной и содержать чёткие временные рамки. По словам астролога, многие ошибочно формулируют свои запросы слишком обобщённо, и это мешает их осуществлению.

«Когда мы загадываем желание, важно понимать, что оно всегда должно быть чётким, значимым для человека и с обозначенными величинами, мерами и сроками. Если вы хотите стать богаче, не нужно загадывать желание «хочу быть богаче», потому что с точки зрения Вселенной, если вы получите на рубль больше, то вы уже станете богаче», — сообщил Зак.