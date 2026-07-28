Россиянам назвали вредную привычку, угрожающую зрению
Офтальмолог Курачинова: курение повышает риск катаракты и патологий сетчатки
Врач-офтальмолог Зарина Курачинова предупредила, что курение способно ухудшить зрение из-за токсического воздействия на организм.
В беседе с NEWS.ru эксперт сообщила, что такая вредная привычка нарушает кровоснабжение глаз, повреждая сосуды.
«Курение негативно влияет на сосуды, усиливает окислительный стресс и может повышать риски возрастных изменений глаз. Это особенно важно для людей с наследственной предрасположенностью к заболеваниям сетчатки, катаракте или сосудистым нарушениям», — пояснила врач.По словам Курачиновой, офтальмологи рассматривают здоровый образ жизни не как абстрактный совет, а как необходимость: глаза требуют полноценного притока крови, достаточного кислорода и отсутствия постоянной интоксикации. Специалист заключила, что отказ от курения приносит пользу не только лёгким и сердцу, но и зрительной системе.