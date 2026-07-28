Эндокринолог призвала осторожнее выбирать мармеладные витамины для детей

28 июля 2026, 09:31

Врач Хайкина: Всего несколько мармеладных «витаминок» содержат до 5 г сахара

Фото: iStock/Natalia Rusanova

Врач-эндокринолог и нутрициолог Дарья Хайкина предупредила родителей о скрытом сахаре в жевательных витаминных комплексах. По ее словам, несколько мармеладных пастилок могут содержать до пяти граммов сахара.