Эндокринолог призвала осторожнее выбирать мармеладные витамины для детей
Врач-эндокринолог и нутрициолог Дарья Хайкина предупредила родителей о скрытом сахаре в жевательных витаминных комплексах. По ее словам, несколько мармеладных пастилок могут содержать до пяти граммов сахара.
В беседе с Life.ru специалист объяснила, что дети часто воспринимают такие добавки как конфеты и могут съесть больше рекомендованной нормы. Это повышает риск передозировки, особенно при приеме витаминов A, D, E и K, которые способны накапливаться в организме.
Хайкина отметила, что жевательные комплексы не всегда помогают устранить дефицит микроэлементов: их дозировка может быть недостаточной, а усвоение — хуже, чем у капсул, таблеток или растворов. Эксперт посоветовала внимательно изучать состав перед покупкой, контролировать порции и подбирать витамины для ребенка после консультации с врачом.
Для полноценного роста и развития детям важно ежедневно есть разнообразные овощи и фрукты. Морковь, тыква, сладкий перец, брокколи и шпинат содержат витамины A, C, K и фолиевую кислоту. Яблоки, ягоды, цитрусовые, киви и бананы помогают получать витамин C, калий и клетчатку. Лучше предлагать ребенку фрукты и овощи разных цветов: так рацион будет содержать больше полезных веществ.
Источниками белка, железа, цинка и витаминов группы B служат мясо, птица, рыба, яйца, бобовые и цельнозерновые продукты. Рыбу, особенно жирных сортов — лосось, сельдь, скумбрию, — полезно включать в меню один-два раза в неделю: в ней есть омега-3 жирные кислоты, йод и витамин D. Гречка, овсянка, цельнозерновой хлеб, чечевица и фасоль поддерживают работу пищеварения и помогают восполнять запас энергии.
Молочные продукты — молоко, кефир, натуральный йогурт, творог и сыр — дают ребенку кальций, белок и часто витамин D, необходимые для костей и зубов. Полезны также орехи и семечки в безопасной для возраста форме, например измельченные или в виде пасты без сахара: они содержат полезные жиры, магний и витамин E. При этом важно помнить, что универсального набора продуктов нет: рацион должен учитывать возраст, аллергию, хронические заболевания и рекомендации педиатра.
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