Россиянам раскрыли, как защититься от утечки персональных данных

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Специалист по кибербезопасности Марсель Дандамаев заявил, что для минимизации вреда от утечки персональных данных можно указывать неполную или ложную информацию о себе.
«Вы можете, во-первых, завести какой-нибудь дополнительную сим-карту для доставок, карт лояльности и так далее. Чтобы в случае чего можно было от нее избавиться. Во-вторых, если вы заполняете данные для какой-то доставки или магазина, где не сильно требуются ваши имя и фамилия, их можно коверкать: указывать фамилию с ошибкой или писать другое имя», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Дандамаев.
При этом он отметил, что гарантированно спасти свои данные от утечки практически невозможно.
До этого председатель совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко объяснил доносящиеся чужие голоса из устройств iPhone. По его словам, сами смартфоны здесь вовсе не при чём.
«Айфоны, как и любые телефоны, только принимают сигнал. Речь идёт о сбоях на уровне базовых станций, а не о каком-то уникальном свойстве устройств Apple. Сбой на вышке, программная ошибка оборудования — и в результате может возникнуть наложение разговоров. Apple здесь ни при чём. Устройства получают сигнал, который формируется на стороне провайдера. SIM-карта работает с сигналами базовой станции, где и могут происходить сбои», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Клименко.
Ранее глава «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил, что в сеть утекли персональные данные уже всех россиян.
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