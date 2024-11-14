Сбербанк предупредил россиян о новой мошеннической схеме

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Мошенники придумали новую комбинированную схему, в которую вовлекаются родственники и друзья жертвы. Об этом предупредили в пресс-службе Сбербанка.
«Обман начинается со звонка с предложением получить доход от инвестиций с помощью персонального консультанта — личного "брокера"», — говорится в сообщении.
Если человек перевел деньги на счет мошенников, то они создают поддельный личный кабинет, где отображается якобы «счет» и «доход от сделок». В момент, когда жертва хочет вывести деньги, мошенники запрашивают «налоговый код», для которого нужно оплатить комиссию.
Здесь начинается второй этап схемы, когда жертву вынуждают вовлечь родственников. Человеку звонят из Центробанка и сообщают, что его счет заморожен из-за подозрения в мошенничестве. А для разблокировки счета жертве предлагают найти доверенное лицо, которое сможет получить деньги.
Тогда человек обычно обращается за помощью к родственникам. В этот момент мошенники сообщают, что подозрения в мошенничестве подтвердились. Далее появляются различные угрозы о конфискации денег и имущества и даже пугают тюремным сроком. А чтобы этого избежать необходимо перевести крупную сумму со счета доверенного лица.
Жертва просит близких людей сделать это. Тем временем угрозы нарастают, в схему вовлекаются все новые люди, которых вынуждают продавать жилье, брать кредиты и отдавать деньги мошенникам.
Напомним, сотрудники ЦБ никогда не звонят физлицам. Кроме того, обещание сверхдоходов при минимальных вложениях и усилиях также является признаком мошенничества.
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