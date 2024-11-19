Глава «Ростелекома» заявил, что в сеть утекли данные уже всех россиян

Фото: iStock/welcomia
Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил, что в сеть утекли персональные данные уже всех россиян. Своим мнением он поделился на межотраслевой конференции «Безопасность клиента на первом месте». По его словам, все утечки объединили в даркнете украинские спецслужбы или хакеры.
«Что важно отметить: в основе таких массированных атак лежит то, что персональные данные всех россиян уже утекли. Если мы зайдем в даркнет, то там есть консолидированная украинскими спецслужбами или хакерами информация по каждому из нас. Я по себе [даже] просил <...>. И это, конечно, создает возможность для различного рода способов проникновения в нашу жизнь», — пояснил он.Ранее сообщалось, что хакеры из «НемеZиды» опубликовали данные боевиков ВСУ, которые вторглись в Курскую область. Среди них — около 200 иностранных наемников из Армении, Израиля, Грузии, Казахстана, Турции, Иордании, Молдавии, Сирии, а также других стран.
Читайте также:
Хакеры опубликовали данные боевиков ВСУ, напавших на Курскую область
Мошенники оформили на артистку Светлову кредиты почти на 5 млн рублей
Сбербанк предупредил россиян о новой мошеннической схеме
Данил Пономарев