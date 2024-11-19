Глава «Ростелекома» заявил, что в сеть утекли данные уже всех россиян

СБУ получала данные о машине офицера Черноморского флота, которую впоследствии подорвали с помощью взрывного устройства, от жительницы Севастополя 1986 года рождения. Об этом сообщила сама задержанная, видео опубликовало ФСБ. По ее словам, она вела слежку за автомобилем капитана 1 ранга Валерия Транковского, отправляла фотографии и информацию о его передвижении.