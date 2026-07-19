Россиянам раскрыли, какая профессия сейчас «на гребне волны»
HR-эксперт Лоикова: металлургия снова стала самой престижной профессией
Специальности в сфере металлургии сейчас пользуются максимальным спросом. Такую оценку дала карьерный консультант Зулия Лоикова.
В разговоре с «Абзацем» эксперт сообщила, что в первом полугодии 2026 года спрос на таких специалистов вырос на 141% благодаря запуску новых цехов, развитию подразделений и расширению экспорта.
«Специальности, связанные с металлургией, снова на гребне волны. В первую очередь это обусловлено уровнем оплаты труда. Средний показатель по регионам достаточно высокий, а опытные доменщики и прокатчики могут зарабатывать от 500 до 600 тысяч рублей. Кроме того, отрасль даёт стабильность и уверенность в завтрашнем дне», — заявила консультант.Лоикова добавила, что стереотип о грязном и тяжёлом производстве сохраняется, но металлургия меняется. Сегодня это сфера для технически грамотных людей, которые работают с данными, анализируют испытания и строят графики.