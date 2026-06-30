Россиянам раскрыли, какие сделки с недвижимостью первыми перейдут на биометрию

30 июня 2026, 19:05

Риелтор Савельев: биометрию первыми применят в ипотеке

Фото: Istock/ismagilov

Вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Андрей Савельев рассказал, что с 1 июля сделки с недвижимостью с использованием биометрии, скорее всего, первыми начнут применять в ипотеке — там, где присутствует банк.





В беседе с «Татар-информом» эксперт выразил мнение, что в первые полгода-год новый механизм не станет массовым: доля таких сделок составит 10–15%, но постепенно будет расти. При этом Савельев назвал нововведение преимуществом для рынка

«Подводных камней нет, это, безусловно, плюс. Единственный подводный камень — то, что у нас, к сожалению, пока ещё не так сильно распространена биометрия. Есть определённая часть населения, которая сомневается, что биометрия — это надежно», — заявил риелтор.