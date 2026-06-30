Стало известно, как правильно обработать рану на летнем отдыхе

30 июня 2026, 17:28

Дерматолог Ким: нельзя заливать раны и ссадины йодом и зелёнкой

Фото: iStock/Amonthep Thita

Если во время летнего отдыха вы получили травму, например, ссадину или царапину, следует тщательно промыть повреждённую кожу проточной водой с использованием мыла или обработать её хлоргексидином. Об этом сообщила в разговоре с RT врач-дерматолог клиники «Атрибьют» Рузиля Ким.