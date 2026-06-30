Стало известно, как правильно обработать рану на летнем отдыхе
Если во время летнего отдыха вы получили травму, например, ссадину или царапину, следует тщательно промыть повреждённую кожу проточной водой с использованием мыла или обработать её хлоргексидином. Об этом сообщила в разговоре с RT врач-дерматолог клиники «Атрибьют» Рузиля Ким.
После промывания необходимо тщательно высушить повреждённое место сухой, желательно стерильной марлевой салфеткой. Если ссадина превышает четверть ладони пациента, следует наложить стерильный пластырь или повязку. Менять её нужно ежедневно до полного заживления, посоветовала эксперт.
Она отметила, что существуют специальные гидроколлоидные пластыри, которые помогают создать влажную среду, способствующую заживлению. При небольших повреждениях и царапинах повязку можно не использовать, достаточно обработать рану хлоргексидином и нанести заживляющее средство, пояснила Ким.
Дерматолог подчеркнула, что не рекомендуется обрабатывать раны и ссадины йодом или зелёнкой. Это связано с тем, что из-за окрашивания становится трудно оценить состояние тканей и выявить признаки воспаления. Кроме того, такие средства могут вызвать химический ожог, что замедлит процесс заживления. Также не следует использовать спирт, водку или прикладывать листья подорожника, добавила врач.
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