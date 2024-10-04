Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Россиянам раскрыли, какие цветы лучше не дарить учителям

Россиянам раскрыли, какие цветы лучше не дарить учителям

Флорист Карелина не рекомендовала дарить учителям лилии
04 октября 2024, 19:30
Фото: iStock/Kuzmichstudio

Фото: iStock/Kuzmichstudio

Президент сообщества флористов России Светлана Карелина заявила, что есть ряд цветов, которые лучше не дарить, в частности в День учителя.
К таким цветам специалист отнесла цветы с сильным запахом, которые могут вызвать даже головную боль. К ним относятся лилии и гиацинты.

«Избегайте цветов с сильным ароматом, таких как лилии и гиацинты. Слишком сильный концентрированный аромат в помещении может вызвать головную боль и нежелательные аллергические реакции. Классические розы — отличный выбор для любого случая. При выборе сборного букета убедитесь, что цветы свежие и без дефектов. Композиции в корзине, ящичке или шляпной коробке — самый удобный вариант», — добавила в беседе с Газета.ру специалист.



Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил подмосковных педагогов с наступающим Днём учителя и наградил лучших работников образования.

Читайте также:

Россияне назвали своих любимых учителей-предметников

Собянин поздравил столичных педагогов с наступающим Днём учителя

Воробьёв наградил лучших подмосковных педагогов накануне Дня учителя
#цветы
#учителя
#россияне
#выбор
#праздник
#рекомендации
Мишустин утвердил праздничные и выходные дни в 2025 году
04 октября 2024, 19:24

Фото: iStock/Stanislav Ostranitsa

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление о праздничных и выходных днях в 2025 году. Календарь опубликован пресс-службой российского правительства в Telegram-канале.
Соответствующее постановление о праздничных и выходных днях было подписано главой кабмина в пятницу.

По документу, длинные выходные ждут россиян с 1 по 8 января. Также в мае ожидаются выходные с 1 по 4 число и с 8 по 11-е.

Кроме того, четыре дня россияне будут отдыхать в июне – с 12 по 15 число.

После этого выходные ожидаются только в ноябре – со 2 по 4-е.


Читайте также:

Минтруд представил предварительный производственный календарь на 2025 год

Новогодние праздники в 2025 году в России продлятся 11 дней

Собянин поздравил столичных педагогов с наступающим Днем учителя
#михаил мишустин
#правительство
#кабмин
#праздники
#выходные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Воробьёв поздравил с 10-летием Физтех-лицея преподавателей и учеников
04 октября 2024, 19:20

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил с 10-летием Физтех-лицей им. Петра Капицы в Долгопрудном. Он приехал в образовательный кластер в канун Дня учителя пообщаться с ребятами и педагогами, в том числе директором лицея Мариной Машковой.
«Я сегодня в этих прекрасных стенах, чтобы поздравить наших дорогих учителей – самых талантливых, отзывчивых, требовательных и профессиональных. Марина Геннадьевна, хочу поблагодарить всю команду за заметный вклад в образование не только нашего любимого Подмосковья, но и всей страны. Ребята учатся здесь с удовольствием, достигают больших результатов. Желаю вам, дорогие школьники, чтобы все самые смелые мечты, которые вы вынашиваете в своих светлых головах, реализовались», – сказал Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Физтех-лицей – школа нового типа, задача которой – создание образовательной среды, раскрывающей творческий потенциал каждого ученика, воспитание гармоничной личности. В этом году лицей стал лучшей школой страны по конкурентоспособности выпускников в рейтинге РАЭКС, обогнав бессменного лидера МГУ.

В 2024-м юбилей празднует не только учебное заведение. Вся страна отмечает 130-летие со дня рождения легендарного физика, нобелевского лауреата Петра Леонидовича Капицы.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«За 10 лет мы стали одной из лучших школ в стране, построили Технопарк и Всероссийский школьный естественно-научный кластер, завоевали около ста золотых, серебряных и бронзовых медалей всех международных олимпиад. Мы побывали со научными проектами в Мексике, Индии, Турции, Корее и других странах. За это время к нам приехало много новых учителей из разных регионов», – рассказала Машкова.
Она поблагодарила Воробьёва за доверие и поддержку.
«Когда тебе доверяют, хочется жить и работать. Не было ни одного года, чтобы вы не приезжали и не звонили. Мы вместе с вами открывали Физтех-лицей, перерезали ленточку, а сегодня даём старт новому десятилетию», – добавила директор.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В одной из лабораторий губернатор высадил в специальную среду саженец клубники «Андреевской». Весной педагоги и ученики планируют создать на территории Лицея ягодную поляну. В свой прошлый визит Воробьёв высаживал там яблоню, которую выпускники «Биохимтеха» посадят в саду образовательного кластера.

В лаборатории тестирования продуктов ученики 3-4 классов показали губернатору, как делают крем для мам. Кроме того, лицеисты продемонстрировали собственные разработки, в том числе тележку-вездеход «Марсоход», собранную на базе колёс велосипеда.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Воробьёву рассказали об авторской разработке коллектива «Биохимтеха». Это уникальный методический комплекс, позволяющий учащимся провести 24 эксперимента по биологии и химии. Разработку будут внедрять в профильных школах.

Сейчас 1160 ребят из разных уголков России обучаются в Фихтех-лицее по инженерно-физическому, информационно-технологическому, математическому, социально-экономическому, физико-математическому, физико-химическому, химико-биологическому, универсальному и лингвистическому профилям. На базе лицея имеются интернат, ФОК, спортивные площадки и пресс-центр.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Дети с пяти лет знакомятся с лабораторным оборудованием. Для них биология и химия становятся не абстрактными дисциплинами. У нас есть учебный виварий, которого нет нигде в мире, собственная лаборатория генной инженерии, лаборатория фармхимии, где дети уже начали делать кремы, а позже будут изготавливать пластыри, таблетки и капсулы. Три слова для «Биохимтеха» являются ключевыми: «Весело, легко и неакадемично», – рассказал руководитель направления «Биохимтех» Денис Трушников.
В прошлом году на базе Лицея на полную мощность заработал образовательный кластер естественно-научного направления. Там появились учебный корпус начальной школы, кампус для проживания и первый в России детский Технопарк. В его составе – 55 лабораторий.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Ребята, закончившие образовательное учреждение, поступают в лучшие вузы страны. В этом году среди выпускников - 88 медалистов, 66 ребят, получивших высший балл на ЕГЭ и 16 мультистобальников.

Читайте также:

Воробьёв: предприятие должно открывать свой бизнес в ОЭЗ в сжатые сроки

Андрей Воробьёв и Александр Новак пообщались с резидентами ОЭЗ Подмосковья

Воробьёв: Подмосковье будет продолжать расширять площадки ОЭЗ
#московская область
#подмосковье
#губернатор
#андрей воробьёв
#физтех
#лицей
#дети
#образование
#долгопрудный
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названо число квартир, продающихся в небоскрёбах Москвы
VSN Group: В небоскрёбах Москвы продаются более 3 тыс квартир
04 октября 2024, 18:50

Фото: iStock/Ershov_Maks

Согласно исследованию аналитиков VSN Group, в Москве продаются 3 675 квартир в 23 небоскребах на разных стадиях строительства.
Отмечается, что это число составляет 7% от общего количества лотов в «старой» Москвы.

«Количество небоскребов в Москве продолжит увеличиваться, что связано с отменой в городе предельной высотности зданий. Девелоперы, имеющие опыт строительства высотных проектов, будут использовать это. Но подобными мощностями обладают далеко не все застройщики, а после преодоления отметки в 150 м существенно увеличивается себестоимость строительства», — прокомментировала в беседе с Газета.ру генеральный директор VSN Group Яна Глазунова.

Интересно, что квартирами премируют призёров Паралимпиады в Париже. Об этом заявил Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков. По его словам, призёры могут получать также автомобили за свои успехи.

«Вопрос премирования государством победителей и призёров Паралимпиады в Париже обсуждается. Но уже сейчас чемпионов, призёров и участников Паралимпийских игр активно поощряют из региональных бюджетов субъектов РФ. Так, паралимпийцев премировали в Брянской области, Пермском крае, Санкт-Петербурге, Башкортостане. Им вручают денежные премии, квартиры, машины», – заявил в беседе с Metaratings.ru Рожков.

Ранее заммэра Москвы по вопросам строительства Владимир Ефимов заявил о том, что более 400 жителей Войковского района столицы переезжают в рамках программы реновации.

Читайте также:

Заммэра Ефимов: свыше 400 жителей Войковского района переезжают по реновации

В Реутове вручили ключи первым новосёлам третьего корпуса ЖК «Самоцветы мира»

Собянин: 176 тысяч москвичей переехали по программе реновации
#квартиры
#застройщики
#жк
#машины
#рф
#спортсмены
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Суд отклонил иск Поперечного* к Минюсту об исключении из реестра иноагентов
04 октября 2024, 18:41

Фото: iStock/Zolnierek

Замоскворецкий суд Москвы отказал комику и видеоблогеру Даниле Поперечному* в удовлетворении иска к Минюсту России, в котором тот требовал исключить его из реестра иностранных агентов. Об этом сообщает РИА Новости.
Судья огласил решение, согласно которому в удовлетворении иска Поперечного* было отказано.

Напомним, что Поперечного* внесли в реестр Минюста в июне этого года. Из документа ведомства следует, что комик неоднократно выступал на информационных площадках, которые предоставлялись иностранными структурами, создавал материалы иноагентов, выступал против СВО и распространял недостоверные сведения о принимаемых российскими властями решениях.

В настоящее время комик проживает за пределами России.

Читайте также:

Блогера Данилу Поперечного* признали иноагентом в России

Блогер Поперечный продал свою питерскую квартиру за 35 миллионов рублей

Комику Поперечному сорвали концерт в Узбекистане из-за политических шуток

*признан Минюстом РФ иноагентом
#суд
#минюст рф
#концерт
#сво
#иноагенты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мужа Лерчек Чекалина отправили под домашний арест
Мужа блогера Лерчек Артема Чекалина отправили под домашний арест
04 октября 2024, 18:33

Фото: пресс-служба суда

Суд Москвы отправил под домашний арест мужа блогера Валерии Лерчек — Артема Чекалина. Об этом сообщила 4 октября пресс-служба судов.
«Чекалину Артему Александровичу избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 22 суток», — сообщает суд.

По решению Троицкого суда, Чекалин пробудет под домашним арестом до 26 ноября. Ему вменяют незаконные валютные операции с использованием подложных документов — пункты «а» и «б» части 3 статьи 193.1 УК.

По версии следствия, блогеры вместе с Лерчек вывели из России в офшоры порядка 250 миллионов рублей за полгода. Артем и Валерия развелись после 12 лет брака, у пары есть трое детей.

Читайте также:

МВД возбудило новое уголовное дело в отношении Лерчек и ее бывшего мужа

Блогеры Валерия и Артём Чекалины официально развелись

Суд в Москве принял к рассмотрению дело о разделе имущества блогера Лерчек с мужем
#суд
#дело
#уголовное дело
#ук
#операции
#блогер
#деньги
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Озвучены последствия подорожания сидра в РФ
Эксперт алкогольного рынка Небольсин допустил уход с рынка части производителей
04 октября 2024, 18:16

Фото: iStock/Ridofranz

Вице-президент по обороту алкогольной продукции в предприятиях сферы гостеприимства Алексей Небольсин заявил, что подорожание сидра в России связано с неурожаем яблок.
По его словам, ситуация усугубляется с повышение акцизов на продукцию, нехватке работников и т. д. Специалист отметил, что, если ситуация не изменится, многие производители могут покинуть рынок этой продукции.

«Всё это в совокупности наносит удар по производителям. Боюсь, что в следующем году многих из них уже не будет на рынке», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Небольсин.

А финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5 Ольга Матвеева раскрыла, как можно существенно экономить при походе за продуктами в магазин. Специалист рекомендовала не ходить в магазин голодным, составлять список и использовать многоразовую сумку для товаров, не покупая каждый раз новый пакет. Как передают «Известия» слова эксперта, также важно экономить не в ущерб качеству и обращать внимание на сроки годности товаров.

Ранее основатель аналитического агентства «Бюро Негинского» Андрей Негинский заявлял, что недвижимость в Москве выгоднее всего покупать в конце года.

Читайте также:

Стало известно, когда выгоднее всего покупать квартиры в Москве

Аналитик Антонов назвал главный фактор влияния на цену золота

Эксперты рассказали, как получать стабильную прибыль от сдачи квартиры в аренду
#магазин
#рынок
#производители
#ущерб
#напитки
#цена
#продукты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Психолог Масолова раскрыла необычную пользу игрушек-антистресс
Психолог Масолова: Игрушки-антистресс могут помочь в борьбе с бессонницей
04 октября 2024, 17:55

Фото: iStock/Lyubov Smirnova

Психолог, гештальт-терапевт Елена Масолова заявила, что игрушки-антистресс могут выступать как вспомогательный элемент в борьбе с бессонницей и стрессом.
Также взаимодействие с такими игрушками может отвлечь человека от психотравмирующих переживаний, сформировать душевную гармонию и даже снизить невроз и депрессию.

«У игрушек-антистресс подобный эффект, к которому добавляются приятные тактильные ощущения, способные усилить переключение внимания с эмоциональных переживаний. Человек расслабляется и успокаивается. Не забываем про важность развития мелкой моторики рук, на которую тоже влияют подобные игрушки», — пояснила в беседе с «Известиями» Масолова.

До этого психолог Елизавета Чернова отметила, что нет ничего страшного в том, что дети играют в животных и даже ассоциируют себя с ними или с персонажами из игр, книг и фильмов.

«Но для квадроберов реальность перестаёт существовать: они начинают громко лаять, кушать корм для животных и вести себя агрессивно в обществе. Такое поведение наносит вред не только обществу, но и самому ребёнку. Причиной такого поведения чаще являются отсутствие внимания, уход от реальности социальной среды, семейного конфликта или проблем в школе. Важно понять отличает ли ребёнок, где реальность, а где игра. Эти разделения и определяют норму или психические отклонения», – добавила в беседе с RuNews24.ru Чернова.

Ранее семейный психолог Юлия Тамбалаева заявила, что дети смелее взрослых, поскольку обладают большими любопытством и жизнерадостностью.

Читайте также:

Психолог Жеравова рассказала, как уберечь ребенка от опасности в интернете

Психолог Тамбалаева объяснила большую смелость детей в сравнении со взрослыми

Психолог Александрина дала простое объяснение привычке детей тянуть всё в рот
#психолог
#дети
#ребёнок
#игрушки
#вред
#игра
#человек
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России начали продавать будки для квадроберов
Будки для квадроберов появились в России на маркетплейсах
04 октября 2024, 17:42

Фото: iStock/Diy13

Дома для квадроберов в России начали появляться на сайтах маркетплейсов. Интернет-магазины предлагают будки для детей и подростков, которые относят себя к субкультуре квадроберов, имитирующих поведение животных.
Судя по объявлениям, похожие на собачьи будки домики для квадроберов делают из ЛДСП. Высота такой будки около метра, глубина — менее 80 сантиметров. По мнению продавца, домик способствует развитию воображения у детей. Цена домов для квадроберов начинается от 21 000 рублей.

Днем ранее на маркетплейсах России появился корм для квадроберов, 500-граммовые упаковки со сладостями предлагают почти за 1000 рублей.

Новая молодежная субкультура вызывает неоднозначную реакцию у общества. В сентябре сенатор Наталия Косихина выступила с предложением о запрете квадроберов в России.

Читайте также:

Корм для квадроберов появился на маркетплейсах в России

Симоньян высказалась о квадроберах

«Как животное»: Крид и Мизулина вступились за девочку-квадробера, униженную Мией Бойка со сцены
#цена
#дом
#магазины
#бизнес
#культура
#животные
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Милонов объяснил, почему в России не будет налога на бездетность
Милонов: Насильно семью никто строить не будет
04 октября 2024, 17:37

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов прокомментировал предложение парламентария Андрея Гурулева о введении в России налога на бездетность и усомнился в реализуемости такой идеи.
«Не думаю, что надо вводить налог на бездетность. То, что мы слышим сейчас – это частные мнения отдельных людей, а не государственная стратегия в данном направлении. Не надо превращаться в Собакевича, угрожающего палкой всякому, кто высказывает сомнение в его добродушии. Насильно семью никто строить не будет. Мое персональное мнение – такого налога в России не будет», — высказался в беседе с Общественной Службой Новостей Милонов.

Кроме этого, он прокомментировал скандал в Польше о появлении на полках магазинов алкогольных напитков, разлитых в напоминающую продукты для детей тару.

«Я рад, что у нас в стране мы побороли всяческие «детские вина», «детское шампанское» и прочие «детские сигареты», — отметил в беседе с RT Милонов.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов требовал очистить с хлоркой кабинет парламента, где предположительно сняли видео с проституткой и депутатом КПРФ.

Читайте также:

«Изгнать демонов»: Депутат Милонов требует очистить Госдуму хлоркой после проститутки

Милонов призвал полечить Кашпировского

Милонов призвал наделить все исторические символы РФ особым статусом
#скандал
#мнение
#депутат
#виталий милонов
#налог
#дети
#семья
#напитки
Следите за нашими новостями
в удобном формате