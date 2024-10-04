Россиянам раскрыли, какие цветы лучше не дарить учителям

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Президент сообщества флористов России Светлана Карелина заявила, что есть ряд цветов, которые лучше не дарить, в частности в День учителя.
К таким цветам специалист отнесла цветы с сильным запахом, которые могут вызвать даже головную боль. К ним относятся лилии и гиацинты.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил подмосковных педагогов с наступающим Днём учителя и наградил лучших работников образования.
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«Избегайте цветов с сильным ароматом, таких как лилии и гиацинты. Слишком сильный концентрированный аромат в помещении может вызвать головную боль и нежелательные аллергические реакции. Классические розы — отличный выбор для любого случая. При выборе сборного букета убедитесь, что цветы свежие и без дефектов. Композиции в корзине, ящичке или шляпной коробке — самый удобный вариант», — добавила в беседе с Газета.ру специалист.
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Мелисса Тимофеева