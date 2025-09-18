Россиянам раскрыли, какие вещи нельзя вернуть в магазин
Юрист Георгиева: в магазин нельзя вернуть ношенные вещи
Магазин не может обратно принять от покупателя вещи без ярлыка и с признаками носки. Об этом предупредила юрист Алла Георгиева.
Она напомнила, что продавцу можно вернуть многие вещи в срок до 14 дней.
«Однако для этого должны быть сохранены потребительские свойства товара. То есть, если сняты ярлыки, пломбы, видно, что вещь носили, использовали, стирали, магазин имеет полное право не принимать ее обратно», — рассказала Георгиева «Москве 24».
Кроме того, есть список непродовольственных товаров, не подлежащих обмену и возврату, например, расчески, заколки, косметика, ювелирные изделия, бытовая химия, продукты питания, нижнее белье, колготки и многое другое.
В беседе с RT Георгиева затронула другой, но не менее важный вопрос — как безопасно передавать деньги в долг.
«Большие суммы можно оформлять и через нотариуса с помощью договора займа либо договора передачи денежных средств. Если договор с процентами — это тоже прописывается, как и порядок возврата — ежемесячно или единовременно сразу», — рассказала эксперт.
Эти договоры она посоветовала оформлять в письменной форме. Однако при отсутствии договора доказательством в суде может стать и переписка в чате, которую надо будет оформить нотариально.
Георгиева также посоветовала иметь при себе акт о передаче денежных средств либо платёжное поручение.