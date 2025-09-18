Россиянам раскрыли, какие вещи нельзя вернуть в магазин

18 сентября 2025, 17:14

Юрист Георгиева: в магазин нельзя вернуть ношенные вещи

Фото: iStock/Sorapop

Магазин не может обратно принять от покупателя вещи без ярлыка и с признаками носки. Об этом предупредила юрист Алла Георгиева.





Она напомнила, что продавцу можно вернуть многие вещи в срок до 14 дней.





«Однако для этого должны быть сохранены потребительские свойства товара. То есть, если сняты ярлыки, пломбы, видно, что вещь носили, использовали, стирали, магазин имеет полное право не принимать ее обратно», — рассказала Георгиева «Москве 24».

