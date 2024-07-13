«Уральские авиалинии» пересадили россиянина без ноги из бизнес-класса в эконом

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Авиакомпания «Уральские авиалинии» пересадила пассажира без ноги и его жену из бизнес-класса в эконом. Об этом сообщил портал E1.ru.
По данным издания, все произошло на рейсе из Москвы в Екатеринбург, на который ветеран боевых действий Михаил, лишившийся ноги, и его жена Анна, специально купили более комфортные места, чтобы мужчине было удобно добираться до туалета.
Сообщается, что в какой-то момент супругов попросили пересесть в эконом-класс, хотя в бизнесе оставалось еще много свободных мест.
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Сообщается, что в какой-то момент супругов попросили пересесть в эконом-класс, хотя в бизнесе оставалось еще много свободных мест.
«У пассажиров изначально были приобретены билеты экономического класса, — рассказали E1.RU в «Уральских авиалиниях». — В связи со сбоем в системе регистрации они смогли приобрести места в бизнес-классе», – поспешила оправдаться авикомпания.В организации также отметили, что взамен супругам дали комфортные кресла с расширенным шагом в эконом-классе, в первом ряду за бизнесом.
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Данил Пономарев