Стало известно, сколько россиян продлят себе новогодние праздники

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Сервис «Работа.ру» провёл исследование и выяснил, что 9% россиян планируют продлить себе новогодние праздники.
Как уточняют «Известия», ещё 7% опрошенных планируют выходные дни до 29 декабря, а 2% — после 8 января. При этом 16% респондентов отметили, что пока не определились с планами на новогодние праздники в этом смысле.
А исследование компании VEROL показало, что до Нового года россияне планируют завершить ремонт и обустройство дома, сделать доброе дело, раздать долги и поправить здоровье.
Ранее опрос аналитиков сервиса «Авито Работа» показал, что в новогодние праздники планируют подрабатывать 26% россиян.
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А исследование компании VEROL показало, что до Нового года россияне планируют завершить ремонт и обустройство дома, сделать доброе дело, раздать долги и поправить здоровье.
«В новый год, как в новую жизнь, хочется шагнуть с новым ремонтом. Коллеги по отрасли проводили исследование по категориям ремонта. Большинство опрошенных делают косметический ремонт, обновляют отделку, меблировку и покупают бытовую технику. Как доказательство — наша статистика по объемам продаж фотообоев, обоев, наклеек», — прокомментировал в беседе с RuNews24.ru исполнительный директор компании Игорь Бойцанов.
Ранее опрос аналитиков сервиса «Авито Работа» показал, что в новогодние праздники планируют подрабатывать 26% россиян.
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Мелисса Тимофеева