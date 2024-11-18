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Стало известно, сколько россиян продлят себе новогодние праздники

Исследование: Лишь 9% россиян продлят себе новогодние праздники
Фото: iStock/Valerii Apetroaiei

Фото: iStock/Valerii Apetroaiei

Сервис «Работа.ру» провёл исследование и выяснил, что 9% россиян планируют продлить себе новогодние праздники.
Как уточняют «Известия», ещё 7% опрошенных планируют выходные дни до 29 декабря, а 2% — после 8 января. При этом 16% респондентов отметили, что пока не определились с планами на новогодние праздники в этом смысле.

А исследование компании VEROL показало, что до Нового года россияне планируют завершить ремонт и обустройство дома, сделать доброе дело, раздать долги и поправить здоровье.



«В новый год, как в новую жизнь, хочется шагнуть с новым ремонтом. Коллеги по отрасли проводили исследование по категориям ремонта. Большинство опрошенных делают косметический ремонт, обновляют отделку, меблировку и покупают бытовую технику. Как доказательство — наша статистика по объемам продаж фотообоев, обоев, наклеек», — прокомментировал в беседе с RuNews24.ru исполнительный директор компании Игорь Бойцанов.

Ранее опрос аналитиков сервиса «Авито Работа» показал, что в новогодние праздники планируют подрабатывать 26% россиян.

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На Украине на месте снесённого памятника Пушкину появилась неожиданная надпись
В Кривом Роге у снесённого памятника появилась надпись: «Пушкин вечен, а вы нет»
18 ноября 2024, 19:26

Фото: istockphoto/Radist

В украинском городе Кривой Рог 15 ноября снесли памятники великим русским поэтам М. Ю. Лермонтову и А. С. Пушкину. Буквально на следующий день на месте снесённого монумента появилась надпись: «Пушкин вечен, а вы нет».
О такой реакции людей на решение городских властей сообщило украинское издание «Страна.ua». С 2015 года на Украине действует так называемый закон о декоммунизации. Согласно этому нормативному акту, по всей стране с тех по всей стране снесли тысячи памятников, переименовали десятки городов, сёл и улиц, носящих имена выдающихся деятелей советской эпохи. А в последнее время киевские власти активно борются не только с тем, что относится к советскому периоду истории, но и со всем, что хоть как-то связано с Россией.

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, власти Киева на протяжении многих лет проводят курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

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#памятник
#пушкин
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Названы причины пришедшего в Россию тепла
Синоптик Позднякова объяснила тёплую погоду в России
18 ноября 2024, 19:17

Фото: iStock/Ekaterina79

Специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что на большей части территории России установилась тёплая погода из-за циклонов, формирующихся над Китаем.
«Они выносят тепло. Даже Камчатка иногда подпадает под влияние китайских циклонов, но иногда туда выходят циклоны, которые идут с тёплой воды Тихого океана и Японского моря. Поэтому у нас большая часть территории России находится в состоянии относительно тёплой погоды, хотя снега в Сибири много. Но это тоже связано с тем, что, когда тёплый воздух идёт на холод, наблюдаются интенсивные снегопады, когда погоду будет определять антициклон, тогда будет ясная погода, морозная и больше соответствовать началу зимы», — пояснила в беседе с RT Позднякова.

А жителям Кузбасса пообещали крайне переменчивую погоду до конца недели. Так, регион ожидают серьёзные ночные морозы ночью и весенняя оттепель днём. Например, как передаёт «Сiбдепо» завтра, 19 ноября, ночью будет от 0 до -5°C и даже до -12°C местами, днём же — до 3°C.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с «Радио 1» сообщил, что температура воздуха в ноябре выше климатической нормы.

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#регион
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#осень
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Названо число планирующих подрабатывать в новогодние праздники россиян
Опрос: 26% россиян планируют подрабатывать в новогодние праздники
18 ноября 2024, 19:05

Фото: iStock/Liubomyr Vorona

Опрос аналитиков сервиса «Авито Работа» показал, что в новогодние праздники планируют подрабатывать 26% россиян.
Отмечается, что ещё 37% допускают подработку в праздники при наличии подходящих предложений, а 29% планируют отдых в этот период.

«Наиболее часто о планах подработки в предновогодний период рассказывали представители следующих сфер: специалисты по маркетингу, рекламе и PR, работники фитнес-индустрии и салонов красоты, а также сотрудники автомобильного бизнеса», — приводит RT сообщение исследователей.

До этого российский певец Олег Газманов пригласил туристов на открытие зимнего сезона в посёлке Шерегеш Кемеровской области.

«Это будет настоящий праздник спорта и музыки. Я обожаю горы и горные лыжи, и буду очень рад спеть любимые песни», — приводит «Сiбдепо» слова артиста.

Ранее исследование сервиса «Ремонт со СберУслугами» и медиахолдинга Rambler&Co показало, что 67% россиян тратят на новогодние украшения для дома до 3 тыс. рублей.

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#праздник
#отдых
#новый год
#исследование
#горные россияне
#сотрудники
#работники
#работа
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Подмосковная семья заняла первое место по итогам акции «Бумбатл»
18 ноября 2024, 18:53

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Семья из Московской области показала лучшие результаты по итогам акции «Бумбатл» в номинации «Семьи-победители». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«По всей России подвели итоги Всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл». Подмосковная семья Пивульских победила в семейной категории. Мама, папа и три дочери впятером собрали более 4,7 тонн разных видов бумаги. Многодетная семья будет награждена премией «МыВместе» за активное участие в экологической жизни региона», – рассказали в ведомстве.
Всего школьники, студенты, волонтёры, сотрудники государственных и частных организаций из Подмосковья сдали около 200 тонн вторсырья и заняли четвёртое место. Сданное сырьё поступило в пункты приёма «Мегабак». Оттуда семь региональных операторов Подмосковья по обращению с ТКО отправили его на переработку.

«БумБатл» проходил на территории Подмосковья с 21 октября по 10 ноября. Главными целями называли объединение жителей вокруг экологических вопросов, привлечение внимания к разумному потреблению природных ресурсов.

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#минчистоты
#семья
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#московская область
#акция
#экология
#вторсырьё
#макулатура
#конкурс
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Стало известно, сколько россияне тратят на новогодние украшения для дома
Опрос: Почти 70% тратят на новогодний декор до 3 тыс рублей
18 ноября 2024, 18:48

Фото: iStock/SyhinStas

Исследование сервиса «Ремонт со СберУслугами» и медиахолдинга Rambler&Co показало, что 67% россиян тратят на новогодние украшения для дома до 3 тыс. рублей.
«18% участников исследования удаётся уложиться в диапазон от 4 до 5 тыс. рублей. 6% приобретают декорации на сумму от 6 до 10 тыс. рублей. 5% откладывают на эти покупки более 15 тыс. рублей, 4% — от 10 до 15 тыс. рублей», — приводит RT сообщение аналитиков.

Вместе с тем, выяснилось, что украшать жилище к Новому году предпочитают 82% респондентов, в то время как 18% отмечают праздник без лишнего декора.

До этого сообщалось, что главную новогоднюю ёлку России привезут в Кремль из деревни Знаменка Московской области.

«Более 25 претенденток со всей Московской области участвовали в конкурсе на звание главной новогодней елки страны. Более 3 тыс. км потребовалось проехать комиссии, чтобы отыскать ту самую. Традиционно отбор происходит по «кремлёвским стандартам». Был сложный выбор, но более высокую оценку получила ель, произрастающая вблизи Знаменки Можайского городского округа Московской области», – приводит АГН «Москва» сообщение сайта Управления делами президента РФ.

Ранее стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» рассказала про тренды 2025 года и посоветовала, какой образ выбрать для главного зимнего праздника.

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#праздник
#новый год
#жилище
#ёлки
#покупки
#выбор
#рф
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Депутат Бессараб выразила опасение по поводу четырёхдневки для многодетных
18 ноября 2024, 18:26

Фото: iStock/Andrzej Rostek

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что сокращение рабочей недели для многодетных родителей до 4-ёх дней может создать напряжённость между руководителем организации и такими сотрудниками.
Она добавила, что нынешний режим работы и отдыха для сотрудников предполагает оптимальный баланс, позволяющий человеку восстановиться.

«Увеличение рабочего времени до 9 часов в день – это нарушение текущего трудового законодательства и ухудшение условий труда. И я думаю, что это никоим образом не будет скомпенсировано четырехдневной рабочей неделей», – дополнила в беседе с «Москвой 24» Бессараб.

А исследование сервиса «Работа.ру» показало, как россияне борются с выгоранием на работе. Так, 34% опрошенных заявили, их спасают активности вне работы, а 30% находят отдушину в отпуске.

«А вот 23% опрошенных решают взять выходные: короткий отдых может стать отличным способом восстановить баланс между работой и личной жизнью», — приводит RT результаты исследования.

Ранее опрос НПФ «Достойное будущее» и проекта по финансовому просвещению «ГраФин» показал, что 82% граждан нашей страны рассчитывают получать бесплатную медицинскую помощь на пенсии.

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#работа
#отдых
#опрос
#режим работы
#исследование
#выходные
#россияне
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Глава Красногорска обсудил с жителями Путилкова вопросы дорожного движения
18 ноября 2024, 17:49

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Выездной приём провел глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков в деревне Путилково, основной темой обсуждения стала транспортная загруженность района, связанная с плотной застройкой, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Встреча состоялась в клиентском офисе группы компаний «Самолёт» — застройщика нескольких крупных жилых комплексов в Путилкове.

«Сегодня был рассмотрен план организации одностороннего движения по улице Просторная и совместно с заместителем Дмитрия Владимировича были даны ценные уточнения в рамках того, что нужно учесть в рамках того плана организации движения, который сейчас рассматривается», — сказал управляющий ЖК «Большое Путилково» группы компаний «Самолёт» Денис Железняков.
Он добавил, что с планом организации движения ознакомили пришедших на встречу жителей, и они согласились с тем, что реализация этого плана улучшит транспортную ситуацию в районе.

В ходе встречи были также подняты вопросы о качестве работы коммунальных служб и управляющих компаний.

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#красногорск
#путилково
#дмитрий волков
#дороги
#транспорт
#выездная администрация
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Сотрудники Госветслужбы Подмосковья поучаствовали в выставке собак «Евразия 2024»
18 ноября 2024, 17:47

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Красногорске состоялась крупнейшая выставка собак «Евразия». Специалисты ГБУВ МО «Терветуправление №1» проводили ветеринарный контроль и регистрировали животных, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В рамках выставки было осмотрели и допустили к участию более пяти тысяч собак. Сотрудники кол-центра Государственной ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали любителям породистых животных, кинологам и заводчикам о текущих ветеринарных требованиях, ответственном обращении с питомцами, вакцинации, порядке регистрации и работе государственных ветеринарных учреждений региона.

За два дня работы выставки специалисты проконсультировали более 200 владельцев собак и тех, кто только планирует завести себе питомца.

В Министерстве отметили, что операторы колл-центра, среди которых есть опытные ветеринары и юристы, предоставляют консультации по вопросам ветеринарии ежедневно с 9:00 до 21:00 по телефону: 7 (495) 668-01-25.

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#выставки
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Стилист назвала самые трендовые цвета в новом 2025 году
Стилист Скороходова: трендовым цветом считаются все оттенки зеленого
18 ноября 2024, 17:41

Фото: iStock/Demkat

Время летит быстро, и, казалось бы, только вчера мы встречали осень, а сейчас уже пора готовиться к зиме. Но какая зима без новогодних праздников?
Стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» сообщила, в каких цветах лучшего всего встречать 2025 год.

«Если говорит о трендовых цветах, то это все оттенки зеленого, начиная от светлых оттенков салатового и заканчивая глубокими изумрудными оттенками, потому что грядущий год зеленой деревянной змеи, которая покровительствует зелёному оттенку. Еще, конечно же, винный оттенок, шоколадный, сочетание чёрного и белого, насыщенный алый цвет, который, по мнению астрологов, привлекает деньги и находится в модном топе. Также не стоит забывать про цвет лазури и нежно-голубой», — поделилась стилист.

Говоря о материалах для выбора наряда, Анна Скороходова посоветовала отдать предпочтение велюру, бархату и парче.

«Также стоит обратить внимание на кожу: она может быть либо классической, либо с различными сборками и декоративными элементами. Еще стоит отметить змеиный принт, однако он смотрится с одной стороны роскошно, а с другой стороны претензионно, поэтому его следует выбирать для светских раутов в ресторанах и подобных заведениях», — сказала эксперт.

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