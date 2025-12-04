На предновогодней акции в подмосковных лесничествах можно будет купить ёлку

04 декабря 2025, 17:39

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В Подмосковье 14 декабря стартует традиционная предновогодняя акция «Ель домой – всей семьёй!». Её проводит Комитет лесного хозяйства Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства.





В рамках акции желающие могут выбрать и купить понравившуюся новогоднюю ёлку в трёх подмосковных лесных питомниках – Дмитровском, Сергиево-Посадском и Ульянинском.

«Стоимость ели европейской и сосны обыкновенной варьируется от тысячи до 29 000 рублей в зависимости от высоты. Ель колючую голубую и сизую можно приобрести по цене от 3000 до 35 000 рублей. Питомники также реализуют хвойный лапник по ценам от 80 до 100 рублей за штуку или от 2200 до 3100 рублей за кубометр», – рассказали в пресс-службе.