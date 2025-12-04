Стало известно, ожидается ли в России дефицит ёлок в преддверии Нового года
Глава Рослесхоза Советников: в России нет рисков дефицита новогодних ёлок
В преддверии Нового года в России заготовили порядка 300 тысяч новогодних ёлок, риска дефицита нет. Об этом заявил руководитель Рослесхоза Иван Советников.
Он отметил, что многие россияне украшают на праздник искусственные деревья, а часть елей привозят из других стран.
При этом Советников добавил, что в России в последние годы снижаются объёмы незаконной рубки.
«В прошлом году было выявлено 164 случая незаконной вырубки, что на 32% меньше, чем три года назад», — уточнил глава ведомства в разговоре с RT.
За незаконный сруб ёлки диаметром до 12 см в защитных лесах Подмосковья придётся заплатить штраф в размере 12 тысяч рублей. Кроме того, за это могут возбудить уголовное дело, заключил Советников.
Тем временем в пресс-службе департамента торговли и услуг города заявили, что в декабре в столице начнут работу ёлочные базары, пишет «Москва 24».
«В ассортименте елочных базаров преимущественно представлены отечественные ели из Пермского края, Кировской области, Башкирии», — рассказали в ведомстве.
Покупателям предложат еловый и сосновый лапник, новогодние украшения, гирлянды и подставки для деревьев.