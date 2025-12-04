Стало известно, ожидается ли в России дефицит ёлок в преддверии Нового года

04 декабря 2025, 18:12

Глава Рослесхоза Советников: в России нет рисков дефицита новогодних ёлок

Фото: iStock/Nadtochiy

В преддверии Нового года в России заготовили порядка 300 тысяч новогодних ёлок, риска дефицита нет. Об этом заявил руководитель Рослесхоза Иван Советников.





Он отметил, что многие россияне украшают на праздник искусственные деревья, а часть елей привозят из других стран.



При этом Советников добавил, что в России в последние годы снижаются объёмы незаконной рубки.





«В прошлом году было выявлено 164 случая незаконной вырубки, что на 32% меньше, чем три года назад», — уточнил глава ведомства в разговоре с RT.

«В ассортименте елочных базаров преимущественно представлены отечественные ели из Пермского края, Кировской области, Башкирии», — рассказали в ведомстве.