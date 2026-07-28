Уролог объяснил причины цистита после купания
Уролог-андролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Карен Мкртчян объяснил, почему после купания в море, реке или озере может начаться цистит. Об этом сообщает «Лента.ру».
Купание в открытых водоёмах увеличивает вероятность возникновения цистита. Это связано с тем, что влажная вода, песок, мокрый купальник и переохлаждение создают благоприятные условия для размножения бактерий, которые легче проникают в область мочеиспускательного канала, отметил Мкртчян.
Врач подчеркнул, что цистит чаще всего вызывают бактерии кишечной группы, но его могут спровоцировать и другие микроорганизмы, например, те, что обитают в пресной воде при её загрязнении. В морской воде раздражение может вызвать соль. По словам доктора, риск развития цистита возрастает, если человек долго остаётся в мокром и тесном купальнике или сидит на холодной поверхности.
Кроме того, Мкртчян указал, что причиной цистита может быть не только вода, но и сама пляжная среда. Влажный и загрязнённый песок может содержать бактерии.
Читайте также: