Уролог объяснил причины цистита после купания

28 июля 2026, 18:58

Уролог Мкртчян: Риск цистита после купания в открытой воде повышается из-за переохлаждения

Фото: iStock/megaflopp

Уролог-андролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Карен Мкртчян объяснил, почему после купания в море, реке или озере может начаться цистит. Об этом сообщает «Лента.ру».