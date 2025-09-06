Россиянам раскрыли мечту альпинистки Наговициной
Российская альпинистка Наталья Наговицина, пропавшая после восхождения на пик Победы в Киргизии, мечтала получить знак «Снежный барс» за покорение всех пяти вершин выше 7 000 метров. Об этом сообщил kp.ru бывший главный тренер сборных СССР и России по альпинизму Владимир Шатаев.
По его словам, остальные четыре семитысячника Наговицина уже брала. При этом он выразил сомнение, что ей удалось бы формально получить жетон, поскольку она часто избегала простых маршрутов в пользу более сложных, что, по его мнению, нарушает принятые в альпинизме правила.
«Конечно, желательно, чтоб люди до этого делали вместе какие-то более простые восхождения. Но нынешний коммерческий альпинизм отменил все правила», — добавил собеседник.
С 12 августа Наговицина выживала на высоте около 7,2 тыс. м у пика Победы со сломанной ногой — травму получила при спуске. Её напарник оказал первую помощь и ушёл за подмогой в лагерь. Позже двое иностранных альпинистов пытались помочь, но из‑за усталости и плохой погоды были вынуждены оставить пострадавшую. В конце августа МЧС Киргизии пришло к выводу, что женщина не выжила, и прекратило операцию по её спасению.