Россиянам раскрыли мечту альпинистки Наговициной

06 сентября 2025, 21:54

Шатаев: Наговицина хотела получить жетон «Снежный барс»

Фото: istockphoto/Solovyova

Российская альпинистка Наталья Наговицина, пропавшая после восхождения на пик Победы в Киргизии, мечтала получить знак «Снежный барс» за покорение всех пяти вершин выше 7 000 метров. Об этом сообщил kp.ru бывший главный тренер сборных СССР и России по альпинизму Владимир Шатаев.





По его словам, остальные четыре семитысячника Наговицина уже брала. При этом он выразил сомнение, что ей удалось бы формально получить жетон, поскольку она часто избегала простых маршрутов в пользу более сложных, что, по его мнению, нарушает принятые в альпинизме правила.





«Конечно, желательно, чтоб люди до этого делали вместе какие-то более простые восхождения. Но нынешний коммерческий альпинизм отменил все правила», — добавил собеседник.